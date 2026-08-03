Piper: Profesor iz Niša vređa dva miliona ljudi

Analitičar Uroš Piper kritikovao je izjavu Nevena Obradovića, vanrednog profesora Departmana za komunikacije i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, koji je govorio o skupovima SNS-a na koje dolaze desetine hiljada ljudi.

Obradović je tom prilikom rekao da se na taj način „prilazi biračkom telu za koje ne možemo reći da ima visok stepen političke kulture i pismenosti“.

Piper je ocenio da takva izjava predstavlja omalovažavanje velikog broja građana Srbije.

„Da li vi verujete, 2,2 miliona građana Srbije je glasalo za Aleksandra Vučića i sličan broj i za koaliciju koju je predvodio SNS i onda Obradović za dva miliona građana Srbije kaže da nisu pismeni i da nemaju političku kulturu“, upitao je Piper.

On je dodao da je posebno problematično što je, kako kaže, reč o profesoru koji obrazuje mlade ljude.

„Šokantno je da je to čovek koji uči našu decu moralu, etici, znanju“, rekao je Piper.

Piper je pozvao studente Filozofskog fakulteta u Nišu da, kako je naveo, iskažu svoj stav o ovakvim porukama.

Za ovog lažnog elitistu iz Niša (koga na državnom fakultetu svi plaćamo iz budžeta) dva miliona ljudi koji glasaju za SNS i Vučića su nepismeni i nemaju političku kulturu.



E, to su vam blokaderi, to je taj "elitizam", jer genije Neven Obradović je iznad ljudi koji dođu pod… pic.twitter.com/zDoyieY4IU — Uroš Piper (@UkiPiper74) 03. август 2026.

„Pošto na sajtu fakulteta u Nišu mogu da ocene profesore, pozivam studente da daju ocenu za ovu vrstu Obradovićevog lažnog elitizma“, rekao je Piper.

On je naveo i da se Obradović pojavljuje u pojedinim medijima i da će, prema njegovim rečima, takvih gostovanja biti još.

„Jer kad on 60 odsto građana koji glasaju za jednu političku opciju nazove nepismenima i otprilike primitivnima – onda će urednici takvih medija da se utrkuju da ga pozovu. Pošto su oni iznad običnih ljudi, veličine, tako oni sebe vide“, ironično je primetio Piper.

„To su vam blokaderi, to vam je lažna elita! Ali građani Srbije sve to vide i sve takve, od ideologa blokadera do onih koji će biti na listi, uskoro će poslati na izborima na smetlište političke istorije“, zaključio je Piper.

Autor: A.A.