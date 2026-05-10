Piper: Novopečeni savetnik 'desne političke opcije' nekada imao potpuno druge stavove

Uroš Piper ukazao je na društvenoj mreži Iks na licemerje Bojana Dimitrijevića, koji danas savetuje DSS, a ranije je zagovarao približavanje NATO-u i kritikovao vojnu neutralnost Srbije.
Piper podseća da je Dimitrijević, današnji saradnik DSS-a, ranije imao potpuno drugačije stavove o spoljnoj i bezbednosnoj politici Srbije.
U tekstu na društvenoj mreži "Iks" on je napisao:
"Oglasio se Bojan Dimitrijević, danas desna ruka DSS Miloša Jovanovića, a nekada desna ruka DS Borisa Tadića i govori nešto o spoljnoj politici Srbije.
Pa da vidimo šta je novopečeni savetnik "desne političke opcije" DSS nekada govorio:
1. "Po meni je čista glupost da je Srbija vojno neutralna".
2. "Kada je ministar odbrane postao Tadić mi smo počeli da trasiramo politiku obrane ka članstvu u NATO".
3. "Trebalo mi je, sjećam se tjedan dana da pripremim Strategiju nacionalne sigurnosti".
4. "Koštuničina vlada sa tim mrzovoljnim stavom i antiNato propagandom".
I ovo je savetnik navodno "desnoj političkoj opciji"!?
P.S. Odgovori na čistom hrvatskom, pošto je intervju Dimitrijević onomad dao za jedan hrvatski portal.
Suma sumarum: Pa ti Miloše, vračarski elitisto, sa ovakvom politikom ideš čak i ispod 1% na sledećim izborima - realno 0,95%!
Evo, javno ti nudim opkladu u sto marke!"
📢📢📢— Uroš Piper (@UkiPiper74) 10. мај 2026.
