VUČIĆ RAZOTKRIO PODLU STRATEGIJU KOJA SE VODI PROTIV SRPSKOG NARODA! U tišini godinama uvođen termin Srbijanac! Zašto niko ne kaže da je Zukorlić Srbijanac?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić brutalno je razotkrio višedecenijsku podlu strategiju kojom se planski pokušava razbiti, ponižavati i pokoriti srpski nacionalni korpus!

Predsednik Vučić je upozorio na podmuklo uvođenje termina koji služe isključivo za ponižavanje našeg naroda!

- U tišini je godinama uvođen termin Srbijanac. Zašto niko ne kaže da je Usame Zukorlić Srbijanac?! Srbijanac je svaki Srbin, samo bi pogrdno da kažu Srbijanac! Kako nikada niste čuli da u Hrvatskoj kažu za Pupovca da je Hrvatijanac?! A ne, to njihovo unižavanje srpskog roda važi samo za Srbe! Neće da vam kažu Srbijanac Suljo Ugljanin, nego kažu bošnjački lider. To i ja kažem, ali mu ja ne izmišljam druga imena. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima! Ni vojvođanski, ni istočnosrpski, ni bosanski, ni hrvatski – Svi smo mi Srbi! Nema razlike među nama ni u veri, ni u kulturi! - bio je jasan predsednik Vučić.

Vučić je zatim poslao poruku svima koji pokušavaju da izbrišu srpski identitet i naglasio da je vreme pravdanja zauvek prošlo.

- Nemamo problem da živimo u više država, već imamo problem sa time da vređate naš nacionalni korpus, ispotiha, sve onako da se ne primeti mnogo, kao da nikoga ne uvrede. I to rade godinama i decenijama, a mi ćutimo i pravdamo se. Moramo i sebe da izlečimo od tog pravdanja, baš me briga da li se neko ljuti! Mogu da nabrojim desetak političara iz FBiH koji neće ni da izgovore 'Republika Srpska', i to je čisto nepoštovanje - poručio je Vučić.

Milorad Dodik je zatim jasno ukazao zašto Sarajevo gaji mržnju prema Beogradu i objasnio zašto je Aleksandar Vučić glavna meta.

- Najveći problem za Sarajevo je Vučić! Oni u našoj zemlji vide problem samo zato što je ona snažna. Oni su sami rekli da žele da Srbija bude što slabija! Vučić nije razvijao Srbiju da bi pritiskao Bošnjake, a u njihovom narativu i dalje postoji da je jaka Srbija nekome prirodan neprijatelj - poručio je Dodik.

Autor: Iva Besarabić