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'ŠTA STE SVE IZGOVORILI ZA VUČIĆA, OVO MU DOĐE KAO MELEM ZA RANU' Brnabić o natpisima blokaderskih medija: Potrošili ste se, nemate gde više sa uvredama

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na natpise blokaderskih medija koji su još jednom pokazali mržnju prema predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Šta ste sve izgovorili za Aleksandra Vučića i njegovu porodicu do sada, ovo "tiranin u alkoholisanom stanju" mu realno dođe kao melem na ranu. Potrošili ste se, nemate gde više sa uvredama i mržnjom. A da onoliki čovek može da se napije od jedne rakije - teško... - napisala je Brnabić.

Ona je potom naglasila da je blokaderske mediji baš briga za istinu i činjenice?

- Dokon pop i jariće krsti, pa tako i blokaderi i njihovi mediji. Pratite pažljivo šta sve naš predsednik radi ovih dana, možda nešto i naučite. Razgovor i briga o narodu, sa jedne strane, nepatvorena mržnja i najprizemnije uvrede sa druge strane. Svakim danom pred građanima Srbije sve jasniji i jasniji izbor…. - zaključila je ona na mreži Iks.

Autor: Iva Besarabić

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