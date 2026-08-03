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OBJAVA ZA PAMĆENJE! Aleksandar Vučić i Dejna Vajt prikupili 2,5 miliona pregleda i 104.000 lajkova - UFC spektakl iz Beograda obišao čitav svet! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je u nedavno zgradi Generalnog sekretarijata delegaciju UFC-a, predvođenu predsednikom ove svetske MMA organizacije Dejnom Vajtom, za UFC spektakl 1. avgusta koji je održan u Beogradskoj areni!

Fotografija na kojoj se nalaze Aleksandar Vučić i Dejna Vajta tokom promocije ovog turnira, pogledana je čak 2,5 miliona puta, dok je fotografija sakupila ukupno 104 hiljade lajkova!

Sastanku su, pored predsednika Vučića, prisustvovali i ministar sporta Zoran Gajić, ministar za javna ulaganja Darko Glišić, kao i predsednik MMA saveza Srbije Luka Nikolić.

Foto: Instagram/mmasavezsrbije

Ceo događaj protekao je u najboljem redu, a predivna slika pune Beogradske arene obišla je čitav svet.

Naša prestonica je minulog vikenda bila u centru svetske javnosti.

Autor: Iva Besarabić

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