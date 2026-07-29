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JEDAN OD NAJUTICAJNIJIH LJUDI IZ SVETA SPORTA KOD VUČIĆA: Predsednik Vajtu iz UFC poklonio srpsku zastavu i gusle

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je delegaciju UFC, koju predvodi Dejna Vajt.

Prvi čovek UFC, Dejna Vajt, jedan je od najmoćnijih i najuticajnijih ljudi u svetu sporta danas.

- Hvala vam što ste došli! Moram da vam kažem, nisam znao da ste ovoliko popularni u ovoj zemlji - rekao je Vučić Vajtu dodajući da je zadivljen tom činjenicom kao i da sam voli ponekad da pogleda te borbe.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Vučić je kazao i da je neverovatno da su se sve karte rasprodale za samo 22 minuta iako je cena nekih bila veća od prosečne srpske plate što je neverovatno!

- Hvala vam što ste došli u Srbiju i učinićemo sve da vas ugostimo, rekao je Vučić koji je Vajtu predao srpsku zastavu. 

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Dejan Vajt

#Sport

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