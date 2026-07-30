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'VUČIĆ JE SJAJAN ČOVEK' Prvi čovek UFC-a poručio: Vratićemo se i to vrlo brzo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Prvi čovek UFC-a Dejna Vajt, jedan je od najmoćnijih i najuticajnijih ljudi u svetu sporta danas, pohvalio je predsednika Aleksandra Vučića i Srbiju zbog organizacije spektakla zakazanog za 1. avgust!

Dejna Vajt je napomenuo da je UFC tek došao i da će se uskoro na veća vrata vratiti u Srbiju.

"Sastao sam se sa predsednikom juče. Sjajan čovek. Temeljni radovi koji su postavljeni ovde u Srbiji, znate, na nivou amaterstva je apsolutno neverovatno. Ovo nam je prvi put, ali neće biti poslednji. Vratićemo se ovde ponovo i to vrlo brzo", istakao je Vajt.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#UFC

#dejna vajt

#predsednik Srbije

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