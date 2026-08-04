Boris Đinđić: Političar Milić i njegovi koalicioni partneri deluju kao produžena ruka Kurtija za zadavanje udaraca Srbiji

U Gradskom odboru SNS Niš konferenciju za medije održao je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke prof. dr Boris Đinđić koji je političara Dragana Milića i njegov PODES optužio da u trenutku kada Kurtijev režim ruši kuće Srba na Gazivodama, koriste priliku da i za to optuže Aleksandra Vučića i zbog sitnih politikantskih interesa remete nacionalno jedinstvo kada je ono najpotrebnije.

„Slika čoveka koji plače pored svoje kuće koju ruše predstavnici samoproglašene države Kosovo obišla je svet“, izjavio je Đinđić i dodao da političar Milić i PODES krivicu za to sa Kurtija žele da prebace na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.On je rekao da kao da šamar koji Kurti na taj način želi da zada srpskom narodu i Srbiji nije dovoljan, Milić i njegov PODES sebe stavljaju u ulogu produžene ruke šiptarskih separatista za zadavanje udaraca našoj državi.

Prof. Đinđić upitao je javno Milića i njegove koalicione partnere, Aleksića, Jovanovića Ćutu, Lompara i Parandilovića šta nude kao program za Kosovo i Metohija kad na toj temi napadaju predsednika Vučića i da li bi prvi potez po dolasku na vlast te koalicije bio priznanje lažne države Kosovo.

„Da li je iz njihovog ugla najveća krivica Aleksandra Vučića što vodi politiku mira i stabilnosti, a Srbiju ekonomski snaži, što je jedina politika koja trajno donosi prednost naše zemlje u odnosu na druge činioce u regionu“, upitao je Đinđić Milića i njegove koalicione partnere.

Prof. dr Boris Đinđić još jednom je ponovio apsolutnu podršku Srpske napredne stranke politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, a građanina poručio da će na predstojećim izborima birati između dve politike, one koja donosi mir, stabilnost i ekonomski snažnu državu koja može da pomogne našem narodu na Kosovu i Metohiji i politike kritika, društvenih mreža i optužbi bez konkretnih rešenja za probleme.

Autor: Iva Besarabić