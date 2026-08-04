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'MIR I VREME RADE ZA SRBE' Vučić jasno poručio: Nikada nemojte da zaboravite da NIKO OD NJIH nije pognuo glavu pred srpskim žrtvama (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Vučić poručio da Srbija neguje kulturu sećanja, odaje poštu svim žrtvama i čuva mir kao osnovu za ekonomski napredak.

"Važno je da mi negujemo kulturu sećanja, da poginule pamtimo, da pognemo glavu i pred njihovim žrtvama pokažemo pijetet, da se ne ponašamo kao oni", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ali nikada nemojte da zaboravite, pošto se mi uvek izvinjavamo i pravdamo, dragi Srbi, nikada nemojte da zaboravite da niko od njih nije pognuo glavu pred srpskim žrtvama. Od nas, od Srebrenice do svega drugog, položimo cvet, pognemo glavu i pokažemo pijetet i prema njihovim, kao i prema hrvatskim žrtvama.

Kako je istakao naše je da mi čuvamo mir, jer ćemo brže da napredujemo od ostalih, ekonomski, i kao nikada u istoriji, ali i da mir i vreme rade za Srbe.

Autor: D.B.

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