AFERA 'ORUŽJE' TRESE NIŠ , OPOZICIONA MAFIJA KREĆE U RAT: Zašto dr Dragan Milić nosi pištolje i puške? (FOTO)

Niš bruji da opozicioni lider Dragan Milić nosi tri pištolja i dve puške bez adekvatne dokumentacije. Arsenal oružja, ali u koje svrhe?

Miliću su nadležni organi naložili da vrati oružje u roku od 48 sati!

Posle afera „Baron“ i milionskog šverca cigareta Niš pita da li Milić kreće u rat? Da li opozicioni lider tako hoće da dođe na vlast ?

Ogoljeno nasilje je isplivalo na površinu ispod dobro sakrivenog belog mantila NATO doktora Milića.

Niš pita da li je ovo novi “ doktor Mengele “ koji bi da vatrenim oružjem menja vlast i da vlada puškama pištoljima ?

Ako je opzicioni program naoružavanje i nasilje na ulicama za bolji život građana , građani poručuju da je mafiji mesto iza rešetaka.

Ko nema poverenje naroda, traži druge načine da nametne volju.Izbori su mesto odluke, a ne ulica i ovaj program krvoprolića koji je spremao Milić posle izbora.