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AFERA 'ORUŽJE' TRESE NIŠ , OPOZICIONA MAFIJA KREĆE U RAT: Zašto dr Dragan Milić nosi pištolje i puške? (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna ||

Niš bruji da opozicioni lider Dragan Milić nosi tri pištolja i dve puške bez adekvatne dokumentacije. Arsenal oružja, ali u koje svrhe?

Miliću su nadležni organi naložili da vrati oružje u roku od 48 sati!

Posle afera „Baron“ i milionskog šverca cigareta Niš pita da li Milić kreće u rat? Da li opozicioni lider tako hoće da dođe na vlast ?

Foto: Privatna

Ogoljeno nasilje je isplivalo na površinu ispod dobro sakrivenog belog mantila NATO doktora Milića.

Niš pita da li je ovo novi “ doktor Mengele “ koji bi da vatrenim oružjem menja vlast i da vlada puškama pištoljima ?

Foto: Privatna

Ako je opzicioni program naoružavanje i nasilje na ulicama za bolji život građana , građani poručuju da je mafiji mesto iza rešetaka.

Ko nema poverenje naroda, traži druge načine da nametne volju.Izbori su mesto odluke, a ne ulica i ovaj program krvoprolića koji je spremao Milić posle izbora.

Foto: Privatna

#Dragan Milić

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#Puška

#oružje

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