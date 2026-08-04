AFERA 'ORUŽJE' TRESE NIŠ , OPOZICIONA MAFIJA KREĆE U RAT: Zašto dr Dragan Milić nosi pištolje i puške? (FOTO)

Niš bruji da opozicioni lider Dragan Milić nosi tri pištolja i dve puške bez adekvatne dokumentacije. Arsenal oružja, ali u koje svrhe?
Miliću su nadležni organi naložili da vrati oružje u roku od 48 sati!
Posle afera „Baron“ i milionskog šverca cigareta Niš pita da li Milić kreće u rat? Da li opozicioni lider tako hoće da dođe na vlast ?
Ogoljeno nasilje je isplivalo na površinu ispod dobro sakrivenog belog mantila NATO doktora Milića.
Niš pita da li je ovo novi “ doktor Mengele “ koji bi da vatrenim oružjem menja vlast i da vlada puškama pištoljima ?
Ako je opzicioni program naoružavanje i nasilje na ulicama za bolji život građana , građani poručuju da je mafiji mesto iza rešetaka.
Ko nema poverenje naroda, traži druge načine da nametne volju.Izbori su mesto odluke, a ne ulica i ovaj program krvoprolića koji je spremao Milić posle izbora.