'PREDSTAVNIK VLADE CG IDE NA BANČENJE U KNIN' Vučić: 'Molio sam vas da ne šaljete svoje predstavnike na veselje povodom Oluje, na radost zbog ubijanja Srba'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj odakle se obratio građanima.

Na pitanje da li je u pitanju terminološka igra kada se koristi termin "hrvatski Srbi", Vučić kaže da to nije geografska odrednica, već prisvojna odrednica.

"Mi smo "nečiji" Srbi, jer mi pripadamo nekom drugom. Mi pripadamo Hrvatskoj, mi pripadamo Bosni, mi pripadamo ne znam koga. Ne, mi smo samo Srbi, ali smo ćutali, ćutimo decenijama na to. I to je sad postalo tako uobičajeno, sad i ljudi koji nemaju lošu nameru koriste sve te termine. Zato što mi nismo bili disciplinovani u odbrani svojih interesa. Kao što nismo dovoljno čuvali ni svoje ćiriličko pismo, kao što nismo dovoljno čuvali ni svoj srpski jezik. Imate danas u Crnoj Gori 50% ljudi koji govore srpskim jezikom. Srpski jezik jednostavno ne može da bude službeni jezik u Crnoj Gori. Zašto? Ne daju klasteri. Ne daju klasteri. Možete li da verujete? Ne možete da budete to što jeste zato što vam ne daju klasteri. Molili smo te ljude, velike nacionaliste, koji su nam držali patriotske propovedi o tome kako se loše borimo za Kosovo. Hoće da priznaju Kosovo? Pa neće. Je l' Srbija priznala Kosovo? Pa nije. I dalje ćete da nam držite patriotske pridike. Četiri puta ste doneli osudu Srba zbog, kako kažete, genocida u Srebrenici. I dalje ćete da nam držite patriotske pridike. Molio sam vas, i dogovorio se sa vama pre 3, 4 godine da ne šaljete svoje predstavnike na proslave, na veselje povodom Oluje, na radost zbog ubijanja Srba. I rekli ste mi: "Da, da, vodićemo računa. " Brinućemo o tome, i evo kako brinu: nisu poslali svog predstavnika ovde. Ovde će doći naš Milan, Srbin, dobar čovek, ali on nije predstavnik Vlade Crne Gore. A predstavnik Vlade Crne Gore će da ide na veselje i na bančenje u Knin, u kojem je bilo 89% po komunističkom popisu iz 1991. godine Srba. Da se raduju, valjda, što je Knin oslobođen od svojih stanovnika. I šta vi očekujete od mene da kao predsednik Srbije, i kao neko čiji je posao i da brine o svom narodu, da ćutim na sve? Ćutite, ćutite, ćutite, ćutite. Pustite sve. Pustite ih da lažu i sebe, da lažu i mene, svi mogući. I traje to, traje. I dokle?", upitao je Vučić.

Autor: D.B.