Ministar Gašić se sastao sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Goganovićem

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas, u Mrkonjić Gradu, sa zamenikom ministra odbrane Bosne i Hercegovine Aleksandrom Goganovićem, sa kojim je razgovarao o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane, kao i o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu.

Ministar Gašić i zamenik ministra Goganović sastali su se uoči obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji „Oluja“, koje će biti održano večeras na Trgu kralja Petra I Karađorđevića u Mrkonjić Gradu.

Govoreći o značaju obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji „Oluja“, koju su oružane formacije Hrvatske izvele na današnji dan 1995. godine, ministar Gašić poručio je da je negovanje kulture sećanja na sve stradale i prognane naša obaveza, a da je dužnost svih nas da ne dozvolimo da se zločin nad srpskim narodom ikada ponovi.

Prema rečima ministra Gašića danas je više nego ikada važno očuvati jedinstvo srpskog naroda, bez obzira na to gde Srbi žive i naglasio da će Republika Srbija uvek biti uz svoj narod.

Osvrnuvši se na aktuelnu bezbednosnu situaciju u regionu, ministar Gašić istakao je značaj očuvanja mira, stabilnosti i međusobnog poverenja. On je preneo opredeljenje Republike Srbije za dalji razvoj dobrosusedskih odnosa i jačanje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, u oblastima od obostranog interesa.

Tokom sastanka je bilo reči i o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti vojnog obrazovanja, školovanja i stručnog usavršavanja pripadnika oružanih snaga, kao i o nastavku realizacije zajedničkih aktivnosti predviđenih planom bilateralne vojne saradnje.

Autor: D.B.