ZLOSLUTNI SNIMAK SASTANKA SA BRIONA U KOME SU OTKRIVENE TUĐMANOVE KRVAVE NAMERE ZA SRBE: Samo 4 dana nakon ovih reči krenuo je nezapamćeni pokolj (VIDEO)

Snimak sastanka koji je Tuđman održao sa svojim državnim i vojnim vrhom poslednjeg dana jula na Brionima zastrašujuće je svedočenje da etničko čišćenje Srba avgusta 1995. u Krajini nije bilo ni "ratna šteta" ni "vojna pobeda", a ni tragična slučajnost, kako bi danas to neki voleli da predstave, već unapred osmišljeni zločin

"Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, ono što nećemo odmah zahvatiti, da mora kapitulirati u nekoliko dana", kazao je 31. jula 1995. godine tadašnji hrvatski predsednik Franjo Tuđman dok se sa saradnicima dogovarao na Brionima kako će "rešiti pitanje Srba u Krajini". Samo četiri dana nakon ovih reči, 4. avgusta u pet sati ujutru krenuo je kombinovani napad stotine hiljada hrvatskih bojevnika na sve linije odbrane zaštićene zone Ujedinjenih Nacija (UN), na celokupnu teritoriju Republike Srpske Krajine.

(Konačno) "rešenje" nađeno je sprovođenem najvećeg etničkog čišćenja u Evropi od Drugog svetskog rata: od 4. do 7. avgusta trajala je zločinačka vojno-policijska akcija "Oluja" tokom koje je na hiljade ljudi ubijeno ili nestalo, dok je iz Hrvatske proterano više od 250.000 Srba!



I sada, 31. godinu kasnije, bez ove Tuđmanove rečenice nema potpune istine o "Oluji", jer progon i ubijanje civilnog stanovništva: beba, dece, žena i staraca na traktorima, gađane izbegličke kolone i spaljene srpske kuće nisu "ratna šteta", a još manje "briljantna vojna pobeda" kako to uporno pokušava da predstavi hrvatski državni vrh. Naprotiv, "Oluja" je planirani zločin nad srpskim življem, koji je tadašniji hvratski državni i vojni vrh osmislio, isplanirao i sproveo u delo uz podršku pojedinih zapadnih zemalja. Njihov plan, nažalost, skoro je u potpunosti ostavaren jer su Srbi pobijeni i proterani, a prostori na kojima su živeli ostali su gotovo bez srpskog stanovništva.

Autor: D.B.