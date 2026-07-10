TRENIRAĆE DO ZADNJEG DANA! Bebica stisnuo zube, Teodora ne posustaje od namere da od njega napravi RAKETU! (VIDEO)

Ni ovog jutra nije bilo izuzetka, Delićeva je brojala seriju za serijom, dok je Nenad morao da se pokaže na delu.

Nenad Macanović Bebica, po instrukcijama svoje devojke Teodore Delić, već mesecima naporno trenira, a i ishranu je u potpunosti izmenio.

I ovog jutra on je napravio svoje improvizovane sprave za vežbanje, te je u dnevnoj sobi krenuo sa vežbama, dok je Teodora sedela naspram njega, brojala mu ponavaljanja i terala da što pravilnije radi vežbe.

Podsetimo, Bebica je u ovu sezonu ušao sa velikim viškom kilograma, te bez mišićne mase, a tokom meseci treninga u Eliti drastično je smršao i potpuno promenio svoj izgled.

Autor: R.L.