Prolećni februar u Srbiji: Danas do 16 stepeni, ali košava ne posustaje

Iako kalendarski u srcu zime, Srbija se ovog jutra budi uz temperature koje više priliče aprilu.

Pred nama je topao dan sa maksimalnih 16 stepeni, ali će onaj pravi prolećni ugođaj kvariti jak jugoistočni vetar.

Šta treba da znate za danas:

Sunce pa naoblačenje: Pre podne će biti pretežno sunčano, dok nas popodne očekuje postepeno naoblačenje koje će tek uveče doneti slabu, prolaznu kišu.

Oprez u saobraćaju: Po kotlinama jugozapadne Srbije jutros ima magle, pa vozite opreznije.

Udari vetra: Košava će u Beogradu i Pomoravlju biti jaka, dok će na jugu Banata imati olujne udare. Vetar bi trebalo da utihne tek u petak.

Izuzetak: Timočka Krajina ostaje u svom "hladnom režimu" sa temperaturom oko 1 stepen i tmurnim nebom.

Iskoristite četvrtak za šetnju jer će biti još toplije (do 18°C), pre nego što nam kraj vikenda donese drastičan pad temperature i kratkotrajni sneg.

Autor: Dalibor Stankov

