STIŽE SIBIRSKI VAZDUH, ALI TO JE SAMO POČETAK: Meteorolog Ristić najavio haos – Čeka nas borba toplog i hladnog talasa, a evo kad kreće NAJJAČA KOŠAVA!

Dok je istočna Evropa bukvalno zaleđena na minus 20 stepeni uz rekordne snežne nanose, Srbija se nalazi na liniji fronta između sibirske zime i toplijeg vazduha sa Mediterana.

Meteorolog Ivan Ristić upozorio je u "Novom jutru" na TV Pink da nam danas sledi izuzetno hladan dan, ali da prava meteorološka bitka tek počinje. Iako će u četvrtak i petak temperature nakratko preći 10 stepeni, toplije vreme nećemo osetiti onako kako smo navikli.

Glavni razlog za to je košava koja kreće već večeras!

Prema Ristićevim rečima, vetar koji nam stiže biće znatno jači nego onaj od pre nekoliko dana i trajaće puna tri dana. Najkritičnije će biti u Južnom Banatu, Braničevskom okrugu i Velikom Gradištu, ali će žestoko duvati i u Beogradu. Zbog razornog vetra, čak i kada temperatura skoči, subjektivni osećaj topline će izostati, pa "sedenje u baštama kafića" možemo da zaboravimo.

Ova borba vazdušnih masa donosi i opasne pojave – u Negotinu je moguća i ledena kiša, a već oko 11. i 12. februara ulazimo u drugu dekadu meseca koja nam donosi novi hladni period. Temperature će tada ponovo pasti oko nule, uz jutarnje mrazeve. Ristić napominje da ćemo kroz nekoliko dana znati da li nas čeka još jače zahlađenje, ali je jedno sigurno – februarska zima još uvek ne planira da se povuče.

Što se tiče marta, prva dekada će zadržati hladniji trend, nakon čega sledi postepeno otopljenje. Meteorolog je izrazio i zabrinutost za poljoprivredu, jer bi rano cvetanje koje donose topli talasi moglo biti fatalno ukoliko se pojave zakasneli mrazevi, što bi moglo da uništi plodove. Do tada, spremite se za vetrovite dane i novi talas hladnoće koji nas čeka sredinom meseca.

Autor: Dalibor Stankov