ZBOGOM MINUSU, STIŽE PROLEĆE USRED FEBRUARA: Danas preokret, ali pripremite se za olujne udare i kišu!

Srbija se budi iz ledenog zagrljaja!

Nakon hladnog jutra sa mrazom koji je išao i do -7°C, današnji dan donosi drastičnu promenu. Prema prognozi RHMZ-a, pred nama je osetno toplije vreme uz smenu sunca i oblaka, ali sa jednim velikim izuzetkom — istokom zemlje gde će se zadržati ledeni dan.

Detaljna prognoza za Srbiju

Dok će u većem delu zemlje živa u termometru skočiti i do 10 stepeni, na istoku Srbije ostaje sivo i hladno sa temperaturama oko -5°C.

Vetar: Tokom dana slab i umeren, ali uveče nas očekuje jačanje košave. Na jugu Banata predviđaju se olujni udari.

Padavine: Uveče i tokom noći stiže naoblačenje sa zapada koje donosi kišu prvo u severozapadne i zapadne krajeve.

Šta očekuje Beograđane?

U glavnom gradu nakon jutarnjeg mraza (do -4°C), dan će biti promenljiv i prijatniji sa temperaturom oko 6°C. Ipak, šetnju planirajte pre večeri, jer nas tokom noći očekuje jačanje vetra i slaba kiša u pojedinim delovima grada.

Dugoročna prognoza: Topli talas je tu

Dobra vest za sve koji ne vole zimu — narednih sedam dana biće znatno toplije.

Sreda i četvrtak: Ujutru oblačno sa kišom, ali već u četvrtak popodne sledi razvedravanje.

Košava: Vetrovito će biti sve do četvrtka, uz jake udare u Podunavlju i Banatu.

Sledeća nedelja: Nastavlja se trend toplog vremena, uz česta prolazna naoblačenja i povremenu kišu.

Autor: Dalibor Stankov