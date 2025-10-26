STIŽE NEVEROVATAN PREOKRET: Vraća se proleće, od OVOG DATUMA biće iznad 20 stepeni!

Srbija je pod uticajem ciklona i frontalnih poremećaja, pa se u nastavku vikenda očekuju veće količine padavina.

U naredna 24 sata preko našeg područja talasaća se frontalna zona koja će Srbiji donositi kišu i pljuskove sa grmljavionom. Sever našeg područja biće pod uticajem hladnije, a ostatak pod uticajem tople vazdušne mase sa Mediterana, a upravo će frontalna zona razdavati ove dve vazdušne mase i duž nje će i biti najobiljinih padavina i to usled sudara tople sa juga i hladne vazdušne mase sa severa.

U toku dana preko Srbije će se premeštati i centar ciklona.

Istovremeno, centar glavnog ciklona i dalje će se nalaziti na severu i severozapadu Evrope, svojim centrom u blizini južnih i jugozapadnih obala Skandinavije i Danske.

U Srbiji će dnaas pored kiše, biće ulova i za pljuskove sa grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine, do ponedeljka ujutro u većini predela i iznad 20 litara, na jugu Srbije i do 50 litara, a u Metohiji snažni grmljavinski procesi sa obilnim pljuskovima doneće u naredna 24 sata i do 70 litara kiše.

U ponedeljak sledi razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano i prohladno, uz umerenu oblačnost, još ujutro na jugu sa obilnom kišom i pljuskovima, a na višim planinama očekuje se sneg.

Maksimalna temperatura biće danas od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15, a u ponedeljak slična temperatura ili za stepen do dva svežije.

U ponedeljak uveče i tokom noći sa severa novo prolazno naoblačenje sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Sam kraj okrobra doneće osetniji porast tempetratura vazduha, pa će tokom prve sedmice novembra temperature biti prave prolećne. Očekuje se promenljivo oblačno i veoma toplo vreme, uz tempetature i koji stepen iznad 20, što je za 5 do 7 stepeni viša temperatura od proseka.

Naše područje biće pod snažnim uticajem ciklona sa Atlantika, koji će prema našem području donositi izražena južna visinska strujanja i veoma toplu vazdušnu masu sa severa Afrike.

Prema trenutnim prognozama zahlađenje se ne očekuje bar ne do od 5. do 8. novembra.

Autor: S.M.