Ko se krije iza šifre ''crni luk''? Teodora podgrejala sumnje, Bebica šokirao odgovorom! (VIDEO)

Delićeva spaja trudnu Milici sa Macanovićem?

U toku je radio-emisija "Mikseta" koju vodi i uređuje Miljana Kulić. Njoj se danas pridružio i Marko Đedović, kako bi zajedno rešetali cimere o gurućim temama u Beloj kući.

Za sam kraj oni su ugostili Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Je l' Terza "crni luk"? Munja? Luka? - pitao je Marko.

- Ne, neću da kažem. Ja sam jasno rekla da se ne radi o meni. Sad mi je Terza rekao da su to gluposti. Imam pravo da pirčam šta hoću i na šta sam ja mislila. Što se mene tiče jasno sam rekla da se ne radi o meni i rekla sam zašto - govorila je Teodora.

- Ja sam, verovatno se radi o meni i Milici, pa da rešimo odmah. Ona ako misli to, imala je tri dana da dođe da mi kaže - rekao je Bebica.

- Luka nije crni luk, on mi je pričao o Sandri i njegovoj devojci, a ja njemu o Nenadu. On je meni isključivo pričao o devojci, Sandri i osećanjima za druge devojke, a ja sam njemu pričala za Nenada i to u utorak poslednji put - nastavila je Delićeva.

- Ja sam borkoli, a sa lukom nemam ništa. Dečko se blamira, ovo radi iz nemoći - govorio je Terza.

- Imala je četiri dana, mogla je da mi kaže. Danas pre radija je mogla da mi kaže. U ovo veruje samo Teodora - rekao je Macanović.

Autor: A. Nikolić