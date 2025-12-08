PLAČE DOK RADI TRBUŠNJAKE! Toša otkrio učesnicima da Bebica HVATA KRIVINE dok Teodora spava! (VIDEO)

Ako ga Delićeva čuje...

Robot Toša porazgovarao je i sa svojim prijateljem Janjšem, a tom prilikom Toša je otkrio da vežba kao i Bebica.

- Možemo da napravimo neku pesmu iz Rokija, dok Bebica vežba - rekao je Janjuš.

- To bi bilo sjajno, da vidiš kako plače dok radi trbušnjake, zato mu je Teodora spremila 40 jaja da mu naroka holesterol i trigliceride - rekao je Toša.

- Zamislite Bebica nas molio da mu unesemo sarme i kilo čvaraka da jede dok Teodora spava, od njega će ostati samo dugmići - dodao je Toša.

