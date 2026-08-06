Vučić danas na dočeku pripadnika MUP-a koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas dočeku pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su bili upućeni u Kraljevinu Španiju radi pomoći u gašenju požara, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Doček će biti organizovan u 18 časova ispred Palate Srbija.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije učestvali su sa helikopterom "superpuma" u gašenju požara koji su danima trajali u Španiji.

Autor: S.M.