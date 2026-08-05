VUČIĆ SA SRPSKIM HEROJIMA IZ ŠPANIJE: Predsednik sutra u 18 sati ispred Palate Srbija dočekuje vatrogasce spasioce

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u četvrtak, 6. avgusta dočeku pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su bili upućeni u Kraljevinu Španiju radi pomoći u gašenju požara, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Doček će biti organizovan u 18 časova ispred Palate Srbija.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije učestvovali su sa helikopterom "Super puma" u gašenju požara koji su danima trajali u Španiji.

Autor: D.B.