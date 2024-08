Krili ljubav godinama: Čuveni glumac bio u vezi sa Sonjom Savić - Evo ko je otkrio njihovu tajnu!

Jedna od najvećih zvezda jugoslovenske kinematografije Sonja Savić tragično je preminula 23. septembra 2008. godine, a kroz svoje vanvremenske uloge živi i dan danas.

Ona je ostavila neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, a o njenom privatnom životu se veoma malo zna. Samim tim, malo je poznato da je njen dečko svojevremeno bio čuveni glumac Slavko Štimac.

Tokom gostovanja u Jednoj emisiji glumac Ivan Jeftović otkrio je dugo čuvanu tajnu - da je Slavko bio u vezi sa Sonjom.

- Na Terazijama sam sreo Slavka Štimca koji je primetio da lutam i pitao me hoću li nešto da pojedem s njim. Budući da mi je bio idol, pristao sam. Pre nego što smo seli u taksi, napomenuo mi je da ćemo samo nakratko svratiti kod njega i njegove devojke. Pokucao je na vrata, otvorilo je strašilo, tačnije neka žena s raščupanom kosom preko lica. Odmah je počela da viče na Slavka: „Kada ćeš da prestaneš da mi dovodiš svoje obožavaoce”. U jednom trenutku je sklonila kosu s lica i shvatio sam da je to Sonja Savić - pričao je on i dodao:

- Jeo sam viršle sa Sonjom i Štimcem i veće sreće za mene nije bilo. Onda me je ona ispitivala kako se zovem i prezivam i nekako došla do zaključka da sam Vladin sin. Holivudska priča, zar ne - ispričao je.



Autor: Nemanja Brajović