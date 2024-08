Kejt Midlton deluje poslušno, ali je postavila JASNU GRANICU odnosu sa svekrom i svekrvom - u ovaj deo njenog života nisu smeli da se mešaju

Uprkos tome što je blage prirode i važi za smirenu ženu koja dosledno prati šta treba da radi žena na njenom položaju, navodno je s pokojnom kraljicom Elizabetom i trenutnim kraljem Čarlsom vodila vrlo ozbiljan razgovor o svojim granicama.

Nova knjiga o Kejt Midlton, princezi od Velsa, otkriva kako ona upravlja svojom ulogom u kraljevskoj porodici po sopstvenim uslovima, sa jasnim ciljem da svoju decu stavi na prvo mesto.

Robert Džobson, poznati kraljevski biograf i autor knjige "Ketrin, princeza od Velsa", opisuje kako je Kejt dala do znanja svom svekru kralju Čarlsu III i njegovoj majci i pokojnoj kraljici Elizabeti II da će raditi stvari svojim tempom.

– Kada se radi o njenoj deci, ona je razjasnila i pokojnoj kraljici i tadašnjem princu od Velsa, a današnjem kralju, da neće dozvoliti da je požuruju da radi stvari koje ona nužno ne želi da radi – rekao je Džobson za britanski Hello.

– Zato je potrebno mnogo hrabrosti, jer se našla u svetu koji je njoj bio stran – smatra on.

Međutim, kada je u pitanju roditeljstvo, nema mnogo prava na grešku i prilike da se ona ispravi, pa je to verovatno pokrenulo ovakvu reakciju kod supruge princa Vilijama.

– Mislim da ona shvata da ima samo jednu šansu za ovo. Ima troje male dece i ona moraju da budu na prvom mestu – objašnjava biograf.

– Ona je vrlo smirena. To je osoba koja želi da pronađe rešenja i izdigne se iznad buke i drame. Mislim da, s obzirom na to kroz šta je prošla, ne želite da gubite vreme na buku i dramu – ističe on.

Kako je Džobson napomenuo, razlika između neke druge karijere i onoga što je posao Kejt Midlton jeste u tome što drugi imaju faze, dok je u slučaju princeze od Velsa jasno da će sve biti sve zvaničnije i ozbiljnije.

Supruga princa Vilijama je, podsetimo, krajem marta ove godine saopštila da joj je otkriven rak, iako nije precizirala o kom se obliku radi. Tada je saopštila da će se posvetiti svom lečenju i "preventivnoj hemioterapiji" koju je predložio njen tim lekara, a ove godine je imala samo dva javna pojavljivanja.

Kako ističe Džobson, dok se leči, njen fokus je i dalje na prvom mestu na njenoj porodici, odnosno sinu princu Džordžu, ćerki princezi Šarlot i malom princu Luiju.

– Njena deca su vrlo, vrlo mala – dodao je on. – Ovo je period koji nikada neće moći da vrati natrag.

Dodao je i da Kejt provodi što je više moguće vremena s decom, kada joj obaveze to dozvoljavaju.

Autor: Snežana Milovanov