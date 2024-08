Radislava Dada Vujasnović, poznata novinarka pronađena je mrtva u svom stanu na Novom Beogradu, a njenu smrt proglasili su samoubistvom, a sada, posle 30 godina, njena smrt ipak je pod velom misterije, o čemu se govorilo u "Novom jutru" kod voditeljke Jovane Jeremić.

Jovana Jeremić, voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji, "Novog jutra", ugostila je Marka Lopušinu, poznatog publicistu, privatnog detektiva Bracu Zdravkovića, kao i novinara Draška Aćimovića, koji je bio blizak sa pokojnicom, i tom prilikom s njima razgovarala u okviru rubrike "Misteriozne smrti moćnih žena" o smrti Dade Vujasinović.

- Jesam, poznavao sam je i tražila mi je neke podatke i kontakt telefon što sam joj dao. Bila je eksplozivna, što sam kasnije čuo, ali je ipak bila dama. Mislim da je izvršila samoubistvo. Mislim da mi njoj i ovim razgovorom odajemo počast, da je živa, danas bi ona imala mnogo toga da nam kaže. Ona se borila za istinu, Klara Mandić se borila za istinu, imamo i iz javnog života ubijene ličnosti, za Jasminu je nađen ubica, a za Jelenu nije nađen ubica. Za 10 godina mi imamo 10.500 samoubistava, žene se mnogo manje odlučuju da oduzmu sebi život. Dadu je neko ubio, a ko je taj neko? - rekao je Marko Lopušina, publicista.

- Poznavao sam Dadu od osamdesete godine. Ona je volela sport, svirala je klavir, lepo je slikala i pisala. Filološki fakultet je studirala i završila je 1977. godine. Za seriju tekstova sa ratišta u Hrvatskoj dobila je nagradu Svetozara Markovića. Dada Vujasinović je smatrala da treba objektivno zabeleži ono što je saznala u istraživačkom novinarstvu. Dramlija je nađena u njenom telu, sitno olovo. Pošto su u stanu zatekli haos, njeni roditelji su posumnjali u priču o samoubistvu. Luster je bio počupan sa plafona, nađeni su i pramenovi kose, među kasetama je bio ubačen magnet i on ih je razmagnetisao i učinio ih neupotrebljivim - rekao je Draško, a onda je pročitao izjave Dadinih koleginica.

- To je žena koja je pisala istinu u to vreme i to se cenilo kod običnog naroda. To je najcrnje doba za policiju. Sve te godine gde su svi ubijani, svako ko je smetao. To je jedno crno vreme. Mi smo čekali u redu da kupimo to, ja sam je sa divljenjem gledao, jer sam znao da piše istinu i da je bila hrabra u tome svemu što je radila. Brisali su se ljude, ubeđen sam da je bila ubijena. Jeste njen momak otključao vrata, ali ne treba da zaboravite da je pitala Arkana: "Ko je sledeći, biće ubijen", imala je hrabrosti da pita Arkana to u to vreme. On je rekao njoj: "Napiši slobodno da si ti sledeća i napiši ko ti je to rekao" i time sam ja u suštini sve rekao - rekao je Blaža.

- Moja istraživanja su sada na bazi jednog novinarskog istraživanja. Nisam puno znao o njoj ništa, tek kada je pronađena mrtva u svom stanu, pričalo se puno po gradu. Procurila je jedna vest tada da je u to umešan Goran majmun, da je on sa svojom ekipom uradio to ubistvo, a gde su se dogovorili kako da krenu u tu akciju. Međutim, sada, kada sam upravo dobio informaciju da ćemo raditi Dadu Vujasinović, ja sam pre toga počeo da spremam emisiju o Dadi. Prvo sam hteo da pročitam sve te njene objave i tamo sam pročitao šta je sve pisala. Meni je intresantno to otkud to da se sada pojavi Goran Vuković majmun, a onda sam došao do informacije da je to poteklo iz vojne bezbednosti. Zašto jedan general, ako je toliko čisto da je izvršila samoubistvo, Ratko Mladić piše u svom dnevniku da je jedan Goran ubio Dadu Vujasinović? Šta je njemu to bitno? Poštujem svaku odluku suda, Zagorka je rekla 2011. godine rekla da se najverovatnije radi o ubistvu i istraga MUP-a još uvek traje. Tu se pojavljuju sada lica, ja pouzdano znam da se pojavila jedna osoba koja robija višedecenijsku kaznu, koja kaže da u nagodbi sa tužilaštvom želi da kaže istinu o smrti Dade Vujasinović. Ako se i dalje time bave, uzeće priču i videti da li on priča istinu...Uviđaj je urađen krajnje taljavo, neprofesionalno i šokantno za rad policije. Sa puške da se ne uzmz tragovi otisaka? Imamo samo jednu čarapicu, gde je ona navodno ispalila dva metka, pa kasnije imamo izveštaj da je ispaljen jedan metak. To je moguće. Čuo sam i pročitao sam da je Arkan izrekao ovo, a nije pozvan, uviđaju nije prisustvovao istražni sudija, nego je to uradila krimi tehnika. Jesu oni jako bitni u toj priči, ali nisu uzeli otisak sa lovačke puške koja je nestala, pa se izgubila i njena odeća, da bi posle odeća bila pronađena u ormariću jednog policajca koji je, kako sam čuo, doživeo saobraćajnu nesreću. Ne sumnjam ja da je policija umešana u njeno ubistvo, policija je bila u jednom nokaut vremenu...Ne može da se očekuje od policije tog vremena da odradi baš sve kako treba - rekao je privatni detektiv, Braca.

- Zbog njenog pisanja je Perišić postao general štaba - rekao je Blaža.

- Srbi ne vole istinu, više vole legendu, mit ili fantaziju - rekao je Lopušina.

- Mi smo narod koji uspešne ljude mrzi, ne da im se divi, nego da ih mrzi id a izmišlja razne priče o njima. Kada se nešto desi i onda prihvatamo opciju koja bi nama najviše odgovaralo. U ovom slučaju, jedva su dočekali da prihvate da je Dada izvršila samoubistvo, jer je to najlakše. Sve i da se ubila, mora da se izvrši ispitvanje svih onih koji su joj pretili. Možda je ona odlučila da tog dana ode sa ovog sveta, ja ne mogu, to su pretpostavke - rekao je privatni detektiv, Braca.

- Stradala je ona, a svi njeni prijatelji, rodbina i roditelju su se zaključali i ne daju nam informacije - rekao je Lopušina.

- Njeni tekstovi nisu bili nenačelni, već sa imenima i prezimenima. Govorili su da je pila teblete i koja je imala neku epizodu, a bila je neko ko ne bi mogao sebi da presudi kao osoba koja je imala planove uvek dan unapred. Njena mama je napravila paniku da se nađu dupli ključevi. Otišli su oni i javili su mi da je Dada zatečena mrtva na podu, neko je uzeo viski i otišao kod komšija da pije. Izgubljen je džemper u kom je nađena mrtva. Nije se pojavio tužilac koji je morao da se pojavi jer je pronađena novinarka mrtva. Čuli su i da je nestala njena čuvena zelena fascikla. Pričali su da će otići u Berlin i da će pisati knjigu, njena majka je rekla da je nestala zelena fascikla, a tada je bilo jasno da su odradili da spolja izgleda kao samoubistvo - pročitao je Draško izjavu Dadine prijateljice.

- Postavlja se pitanje šta se nalazilo u zelenoj fascikli, ko je prodavao oružije muslimanima i šta je sve saznala i što je trebalo da prećuti, a njoj to karakter nije dozvoljavao - rekla je Jovana.

- Njena rečenica čuvena je: "Narod možete da lažete, mene ne". Pričala je ona i o cenovnicima ljudima, razmeni svega...Ona je bila kosmopolita, želela je da bude sve mirno. Istorija će dokazati da su samo kriminalci izazvali rat i da se ljudi mrze. Ona je ubijena sigurno, "mrtva usta ne govore" je tada vladalo - rekao je Blaža.

- Ništa tu nije bilo spektakularno da bi ta fascikla bila razlog za likvidaciju - rekao je Braca.

- Najviše je mrzela plaćene novinare, mnogo para su joj nudili, nikada nije htela da prihvati - rekao je Draško.

- Bilo je to za navodni šverc oružija koji su Srbi organizovali preko zelenih beretki. Zna se, oni su išli iz Sandžaka, znači veliki broj pripadnika islamske populacije išao je da ratuje u Bosnu kao "zelene beretke" i "crni labudovi". Tu se spominju neki policajci koji su bili samo ispostava, moguće, nekih moćnih ljudi. Nema šanse da neki policajac organizuje tako nešto a da to niko ne zna, pritom da je iz malog mesta. Javna tajna je da su muislimanski borci imali pre naoružanje. Kako je dolazilo do njihovih ruku? Ja to ne znam. Možda je to Dada saznala, pa je spremala ekskluzivu, ja to ne znam. Ono što je najzanimljivije što je imala, jeste da je navodno Arkan preko Ante Gotovine prodao spisak imena naših vojnika, Srba, koji su učestvovali u operaciji "Ovčara". Hrvatska je to objavila kao zvanični dokument i to je korišćeno u haškom tribunalu protiv naših ljudi kojima je suđeno, ja to ne tvrdim da je istina. Majmun i Dada nisu imali nikakvog kontakta, a Gorana majmuna je pomenuo Ratko Mladić.

- Da li je Dadina žrtva vredela ili je uzaludna - pitala je voditeljka.

- Nažalost, kada sada gledam, uzaludna. Kada gledam ko se sve danas bavi novinarstvom, ovo je danas katastrofa. Ovo se pretvorilo u tabloid, nema teksta nigde, samo slike - rekao je Draško.

Autor: Nikola Žugić