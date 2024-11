IZNEO BROJNE NEISTINE! Oglasio se direktor Kulturnog centra 'Čukarica' povodom izjave glumca Viktora Savića

Direktor kulturnog centra "Čukarica" Miodrag Rakočević reagovao je na izjave glumca Viktora Savića u jednom podkastu, a čije su izjave drugi mediji preneli bez prethodne provere.

On je u saopštenju koje je izdao reako da je time narušen ugled njihove Ustanove kulture.

Njegovo saopštenje prenosiom u celosti:

Ugovor o međusobnoj saradnji i organizovanju kulturnih događaja, zaključen je 2018. godine sa Privrednim društvom „KLAN PRODUCTION“, čiji je direktor prilikom potpisivanja bio Andrija Milošević, a sada Aleksandra Tomić, tako da mi nije jasno u kom svojstvu se Viktor Savić oglašava i ko njega ''reketira''? Potpisnik ugovora u svojstvu osnivača Kulturnog centra je i GO Čukarica.

Navedenim ugovorom Privredno društvo „KLAN PRODUCTION“ dobilo je pravo organizovanja kulturnih događaja u Velikoj sali KC „Čukarica“ (površine 1 400m2, sa 479 mesta) po izuzetno povoljnim uslovima, a istovremeno je KC „Čukarica“ uskraćen za mogućnost organizovanja komercijalnog programa u ovom prostoru. Treba napomenuti da je Velika sala ove ustanove 2017. godine kompletno renovirana od strane GO Čukarica, te da u tom smislu Privredno društvo „KLAN PRODUCTION“ nije imalo nikakva ulaganja.

Privredno društvo „KLAN PRODUCTION“, plaća KC "Čukarica" 200 evra po odigranoj predstavi, u dinarskoj protivrednosti. „KLAN PRODUCTION“ oslobođen je plaćanja materijalnih troškova (električna energija, voda, centralno grejanje, gradska čistoća i održavanje sale) i ti troškovi padaju na teret KC „Čukarica“.

Pre potpisivanja Aneksa II ugovora, „KLAN PRODUCTION“ je kapacitete Velike sale koristio neograničeno. Fakturisan im je iznos na osnovu njihovog izveštaja o broju događaja koje je produkcija realizovala za prethodni mesec. Uvid u realan broj odigranih događaja KC "Čukarica" nije imao, i u skladu sa tim probe i ostala zauzeća (osim predstava) nisu mogle biti fakturisane.

Zbog toga odredbama Aneksa II ugovora, koji je „KLAN PRODUCTION“ potpisao, u obavezi su da do 15. u mesecu dostave plan i program rada za naredni mesec, pri čemu im se naplaćuju termini za korišćenje prostora za potrebe proba i igranja pozorišnih predstava, a materijalni troškovi Velike sale i dalje padaju na teret KC „Čukarica“. Aneksom II ugovora, korigovana je nejasnoća oko naplate termina kada su u pitanju probe i ostala zauzeća od strane „KLAN PRODUCTION“. Na osnovu dostavljenog plana zauzeća sale od strane „KLAN PRODUCTION“ , za maj mesec 2023. godine, KC „Čukarica“ je izdao fakturu u iznosu od 2.370.000,00 dinara, koja je potpuno u skladu sa potpisanim Ugovorom i Aneksom koji precizno definišu prava i obaveze ugovornih strana.

Sve ovo jasno potvrđuje da Viktor Savić iznosi neistine o nekakvom "reketiranju". Sporni iznos nije 40.000 evra, već 2.370.000,00 dinara. Njihova bahatost i pozivanje na najviše državne i političke funkcionere, dovele su do toga da se sada služe lažima kako bi, po ko zna koji put, izmanipulisali javnost. Viktor Savić će ove zlonamerne navode morati da dokaže na sudu.

Nije tačno da oni ne zarađuju od „Teatra na Brdu“.

Cena karte za predstavu u „Teatru na Brdu“ kreće se od 1.500,00 do 2.000,00 dinara. Kapacitet velike sale je 450-500 mesta. Ako je, po njihovim rečima, interesovanje veliko i sve rasprodato unapred, oni po predstavi mogu da zarade i do 1.000.000,00 dinara, a dok Kulturnom centru plaćaju 30.000,00 dinara po predstavi. U proseku mesečno odigraju 10 predstava što znači da na mesečnom nivou, prihoduju do 10.000.000,00 dinara koje zaradi „KLAN PRODUCTION“, a KC "Čukarica" prihoduje 300.000,00 dinara. Pitam se ko tu zarađuje?

Kulturni centar „Čukarica“ je za period važenja Ugovora sa „KLAN PRODUCTION“ , od februara 2018. godine do oktobra 2024. ostvario prihod od 11.380.431,80 dinara, a ukupni materijalni troškovi Velike sale za pomenuti period (električna energija, voda, centralno grejanje, gradska čistoća i održavanje sale), koje za njih plaća KC "Čukarica" iznose 14.825.132,18 dinara, što znači da je ustanova konstantno u gubitku. Znači kulturna ustanova, ostvarenim prihodom nije mogla da pokrije ni osnovne troškove, već je za te potrebe morala da dotira iz budžeta.

Iako ovi podaci govore u prilog činjenici da KC „Čukarica“ ne ostvaruje nikakvu materijalnu korist po osnovu Ugovora, što znači da je Ugovor štetan po javnu svojinu, KC „Čukarica“ i GO Čukarica su sve vreme imali blagonaklon odnos prema „KLAN PRODUCTION“, a sve u želji da pozorište u sklopu ove ustanove kulture zaživi kako bi zadovoljili potrebe građana. Njihov doživljaj problema je u tome što po Aneksu II ugovora treba da plate sve zauzete termine (a ne samo po odigranoj predstavi). KC „Čukarica“ od svog osnivanja postoji i za mnogobrojna udruženja koja bi koristila ovaj prostor, za šta se budžetom GO Čukarica izdvajaju sredstva, a bili su onemogućeni zbog zauzetih svih termina od strane „KLAN PRODUCTION“.

Rakočević je naveo da od ovakvog ugovora svoje apetite i potrebe zadovolava isklučivo i samo "kLAN PRODUCTION".

Autor: Dalibor Stankov