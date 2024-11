Melanija Tramp u ŠIK izdanju zakopčana do grla oduzima dah, dok njen muž đuska li đuska s Ilonom Maskom - HIT SNIMAK (VIDEO)

Melanija Tramp je na raskošnoj proslavi bila u maksi haljini predivnog dezena. Geomterijske šare izgledaju izuzetno šik, a kroj je veoma naglasio njenu liniju.

Video sa proslave Dana zahvalnosti sa imanja novoizabranog predsednika Amerike Donalda Trampa, Mar-a-Laga na Floridi, nepresušan je izvor najrazličitijih objava na društvenim mrežama - od onih da je Ilon Mask postao njegov usvojeni sin do onih da je njegov rođeni sin Baron Tramp ukrao šou svojim grimasama dok su njegov otac i najbogatiji čovek sveta đuskali. Ipak, svojih pet minuta dobila je i Melanija Tramp.

Ako se po ovom njenom izdanju poznaje stil koji će promovisati tokom drugog predsedničkog mandata svog supruga, Melanija Tramp preti da zaseni seriju svojih stajlinga tokom prve administracije Donalda Trampa.

Melanija Tramp je na raskošnoj proslavi bila u maksi haljini predivnog dezena. Geomterijske šare izgledaju izuzetno šik, a kroj je veoma naglasio njenu liniju. Gospođa Tramp šetala je u salonkama sa igla-štiklama, a ovako vrtoglave potpetice obožava i Viktorija Bekam.

Prva dama SAD salonkama daje prednost među ostalim vrstama cipelama iako joj nije strana ni druga krajnost, odnosno baletanke.

Pravi je virtouz u odabiru cipela, ali i u tome da nakon niza blistavih modnih izdanja uspe da priredi iznenađenje i novi talas komplimenata.

A look back at Christmas at the White House, the Melania years.



She really is one of the classiest and most beautiful first ladies in American history. pic.twitter.com/Y7w3ufsBKF