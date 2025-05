Umro čuveni glumac: Tužne vesti potvrdio njegov unuk

Marsel Oflus pamtiće se po dokumentarnom filmu The Sorrow and The Pity za koji je 1972. bio nominovan za Oskara.

Čuveni dokumentarista i glumac Marsel Oflus umro je u 97. godini u svom domu u južnoj Francuskoj, saopštio je njegov unuk. Preminuo je prirodnom smrću.

Marsel Oflus pamtiće se po dokumentarnom filmu The Sorrow and The Pity za koji je 1972. bio nominovan za Oskara. Razotkrio je moralne dvosmislenosti života pod okupacijom. To ostvarenje bilo je zabranjeno u Francuskoj do 1981. jer je "uništilo mitove koji su Francuzima još bili potrebni".

Kada je 1933. Adolf Hitler došao na vlast u Nemačkoj, sa porodicom je prebegao u Francusku pa u Španiju i na kraju u SAD. Postao je američki državljanin. Kasnije je služio kao vojnik američke vojske u okupiranom Japanu.

Vratio se u Francusku 1950-ih nadajući se da će režirati fikciju, poput svog oca, slavnog Maksa Oflusa. Rekao je da nije birao da režira doumentarne filmove nego se to nametnulo samo po sebi.

U filmu "In 'Hôtel Terminus" (1988) prikazao je život Klausa Barbija, "mesara iz liona", razotkrivajući ne samo njegove nacističke zločine već i ulogu koju su zapadne vlade imale u zaštiti Klausa nakon rata.

Taj film doneo mu je Oskar za najbolji dokumentarac. Godine 1988. rekao je za The New York Times da mu je supruga Nemica i da je bila članica Hitlerove mladeži."Njen brat je bio u diviziji Hermann Goering. Ne verujem u kolektivnu krivicu".

Iza sebe je ostavio suprugu, tri ćerke i troje unučadi.

Autor: A.A.