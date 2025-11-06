ODUZIMANJE TITULA BRATU BRITANSKOG KRALJA ZVANIČNO STUPILO NA SNAGU: Evo šta će biti sa Endru Mauntbatenom

Odluka koju je pre nedelju dana objavio britanski kralj Čarls III, o oduzimanju titula njegovom bratu Endruu, objavljena je danas u zvaničnom britanskom glasilu "Gazet" (The Gazette), čime je i formalno stupila na snagu.

Od danas su zvanično oduzete Endruove titule princa i vojvode od Jorka, kao i pravo na oslovljavanje sa "njegovo kraljevsko visočanstvo", prenosi BBC.

Britanski kralj je tu odluku saopštio nakon nedelja intenzivne istrage o vezama bivšeg princa Endrua sa osuđenim seksualnim prestupnikom, američkim finansijerom Džefrijem Epstinom, koji je oduzeo sebi život u zatvoru u Njujorku 2019. godine.

U Gazeti je objavljena odluka britanskog kralja kojom je proglasio da Endru Mauntbaten Vindžor "više nema pravo da poseduje i uživa titulu, ili atribut 'kraljevsko visočanstvo' i titularno dostojanstvo 'princ'".

Bakingemska palata je prošle nedelje saopštila da će Endru napustiti svoju kraljevsku ložu u Vindžoru, jer njegove veze sa pokojnim Epstinom i dalje izazivaju kontroverze.

Endru Mauntbaten Vindžor je odustao od svojih ostalih kraljevskih titula u oktobru, uključujući i titulu vojvode od Jorka, nakon dodatnih optužbi o njegovom privatnom životu.

Stigao poziv od američkog Kongresa

Komitet za nadzor i reformu vlade američkog Kongresa uputio je pismo Mauntbaten Vindžoru, u kome se on poziva da da izjavu u vezi sa njegovim "dugogodišnjim prijateljstvom" sa osuđenim seksualnim prestupnikom, američkim finansijerom Džefrijem Epstinom, prenosi danas Skaj njuz.

Američki komitet je naveo da istražuje "operacije trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije" pokojnog Epstina, i da "finansijski zapisi poput 'masaže za Endrua' pokreću ozbiljna pitanja".

- Odbor nastoji da otkrije identitet saučesnika i pomagača gospodina Epstina i da razume puni obim njegovih kriminalnih operacija. Dobro dokumentovane optužbe protiv vas, zajedno sa vašim dugogodišnjim prijateljstvom sa gospodinom Epstinom ukazuju na to da možda posedujete saznanja o njegovim aktivnostima relevantnim za našu istragu - navodi se u pismu koje je upućeno Endruu Mauntbatenu.

On je pozvan da "u interesu pravde za žrtve Džefrija Epstina" sarađuje u istrazi odbora tako što će dati izjavu o toj temi.

Pismo bivšem princu je upućeno na adresu Kraljevske lože u Vindžorskom parku, koji je Endru prošle nedelje napustio, kada su mu oduzete kraljevske titule.

U njemu se opisuje Endruov "bliski odnos" sa Epstinom i pominje se nedavno otkrivena razmena imejlova iz 2011. godine, u kojoj je Endru Epstinu navodno rekao "zajedno smo u ovome", piše Skaj.

Komitet je saopštio da Endruove veze sa Epstinom dodatno potvrđuju sumnju da možda on "ima vredne informacije o zločinima koje su počinili Epstin i njegovi saučesnici".

U pismu, koje je potpisalo 16 članova Kongresa, zatraženo je od Endrua da odgovori do 20. novembra. Britanski kralj Čarls III oduzeo je prošle nedelje svom bratu Endruu titulu princa i njegovog kraljevskog visočanstva.

Ovaj potez je usledio nakon objavljivanja posthumnih memoara Virdžinije Đufre i objavljivanja dokumenata iz zaostavštine Epstina od strane američke vlade.

Đufre je tvrdila da je tri puta bila primorana na seks sa Endruom, jednom u Londonu u kući Gilejn Maksvel, koja je osuđena zbog trgovine ljudima, jednom na Epstinovoj adresi na Menhetnu i jednom na njegovom privatnom ostrvu Litl Sent Džejmsu. Epstin je oduzeo sebi život u zatvoru u Njujorku 2019. godine.

