GALA KONCERT OPERE NARODNOG POZORIŠTA ODRŽAN U BANJI KOVILJAČI: Nastupi izazvali duge ovacije, a gradonačelnica Loznice bila je među prisutnima (FOTO)

Gala koncert Opere Narodnog pozorišta u Beogradu održan je u Kur salonu u Banji Koviljači.

Publika je imala priliku da uživa u nastupu orkestra Narodnog pozorišta pod upravom dirigenta Aleksandra Kojića.

Na koncertu su nastupili ugledni solisti: Sonja Šarić Kosovac, Nevena Bricen, Ljubodrag Begović, Dušan Plazinić i Aleksandar Stamatović, koji su izveli izbor najpoznatijih dela operskog repertoara. Ulaz na koncert je slobodan, što su ljubiteljima klasične muzike iskoristili priliku i uživaju u vrhunskim interpretacijama umetnika Narodnog pozorišta.

Nastupi su izazvali duge ovacije, a gradonačelnica Loznice Dragana Lukić bila je među prisutnima, pozdravljajući ovaj značajan kulturni događaj. Večeras je još jednom potvrđeno da Loznica može da bude domaćin vrhunskih umetničkih programa i da privuče publiku koja ceni klasičnu muziku.

– Prelepi i autentični prostor Kur salona u Banji Koviljači je idealno mesto za ovakav koncertn na kome smo slušali arije, duete i orketarke numere. Ovo veče bilo je posvećeno umetnosti i vrhunskom stvaralaštvu, što grad Loznica sa posebnom pažnjom ceni i podržava – rekla je gradonačelnica Dragana Lukić.

