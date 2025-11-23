HUMANE 'nePRIJATELJICE': Nova komedija na sceni Fondacije Mozzart sa plemenitim ciljem

„Velika je stvar spojiti kulturu i humanostˮ, poručila je Ljubinka Klarić.

Merdevine, neraspakovane kutije, trotinet, dušek i plišani Pikaču – naizgled nespojivi rekviziti, ali i više nego dovoljni da se ispriča priča o ženskom (ne)prijateljstvu. Milena Pavlović, Ljubinka Klarić i Nada Macanković maestralno su oživele tri prijateljice, na prvi pogled nespojive poput predmeta na sceni, ali neraskidivo povezane u odnosu koji balansira na tankoj liniji između istine i laži, podrške i podmetanja, prijateljstva i neprijateljstva. Publika je prema ovom sjajnom triju bila i više nego prijateljski nastrojena, pa nije štedela dlanove niti se trudila da priguši smeh. A dodatni motiv za osmeh na licima posetilaca i glumica bila je nova plemenita misija jer je, kao i uvek u Fondaciji Mozzart, ulaznica za predstavu bila humanitarna SMS poruka, ovaj put 1888 na 3030 za lečenje Vanje Mićanović.

„Ovo nam je bilo jedno od lepših igranja. Bilo je veoma zabavno, publika je super reagovala i njihov smeh nas je ohrabrio. Za posebnu pohvalu je humanitarni aspekt predstave. Osim što se ulaže u umetnost, kroz umetnost se pomaže u lečenju dece. Zaista ne znam za šta bi novac trebalo da se prikuplja ako ne za to. Sve pohvale za tu ideju i nadam se da će se i nastaviti“, poručila je Nada Macanković.

U predstavi „Neprijateljice“ Nada tumači Miu, naizgled naivnu, srdačnu i romantičnu dobricu, ali sa karakterom punim neočekivanih obrta. Mia poziva svoje dugogodišnje prijateljice Jadranku i Suzanu da vide stan u koji se tek uselila sa misterioznim dečkom kako bi proslavile novo životno poglavlje. Jadranka i sama ima važne novosti sa kojima ne zna kako da se nosi, umorna od borbe sa menopauzom i svim pratećim boljkama. Influenserka Suzana stiže na trotinetu, žonglirajući između dečka neostvarenog glumca, opterećenosti zdravim životom i 80.000 pratilaca na društvenim mrežama koji joj pišu bez prestanka. Reč po reč, sloj po sloj, polako se otkriva koliko su njihovi životi, veze, poslovi i uspesi, ali i samo prijateljstvo, stvarni, a koliko fejk.

„Super smo se snašle na sceni Fondacije Mozzart, publika je divno reagovala i baš nam je bilo lepo. Humanitarni segment je nešto najlepše što može da se desi kada su u pitanju nezavisne scene. Da istovremeno spajate i kulturu i humanost, da znate da ste doprineli nečijem lečenju – to je već velika stvar. Čak je i manje važno šta se desilo na sceni, ako se publika dobro zabavila to je samo pride, ali ovo je mnogo važnijeˮ, istakla je Ljubinka Klarić.

HUMANOST JE UVEK NA REPERTOARU

Bogat program u teatru humanosti na uglu Dušanove i Knićaninove se nastavlja, a publiku očekuju sjajne predstave Anđela, Luda kuća balkanska, Bogojavljenje i Idiot: Skidanje sa krsta. Sve informacije o preuzimanju ulaznica i humanitarnim SMS porukama dostupne su na Instagram profilu Fondacije Mozzart.