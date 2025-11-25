Sava centar domaćin 11. izložbe 'Sto žena - sto minijatura'

Jedanaesta po redu jedinstvena žirirana izložba „Sto žena - sto minijatura” koju organizuje Etno mreža, krovno udruženje proizvođača rukotvorina iz cele Srbije, otvorena je u Sava centru, a zainteresovani će imati prilike da uživaju u autentičnim rukotvorinama u minijaturi do 20. decembra tekuće godine.

Izložbu, koja ove godine nosi naziv “Nit se nastavlja”, organizuje Etno mreža, uz podršku Ministarstva kulture, NALED-a, Ambasade Velike Britanije i korporativnih pokrovitelja poput Sava centra, Telekoma Srbija, CCHBC, Air Srbija i Unikredit banka.

„Cilj izložbe je da se žene i mladi čuvari tradicije, koji su se specijalizovali za izradu rukotvorina u drevnim tehnikama, kroz ovu manifestaciju afirmišu i dobiju priznanje struke i šire javnosti za svoj izuzetan, specifičan rad. Etno mreža je ustanovila ovu izložbu 2010. godine upravo da bismo motivisali proizvođače da se usavršavaju u tradicionalnim tehnikama i da svoj umetnički izraz pokažu u malom formatu, koji vrlo jasno oslikava nivo veštine, posvećenosti i kreativnosti autora. Izložba je organizovana po ugledu na slične postavke u inostranstvu, a postavlja visoke standarde u izradi autentičnih rukotvorina sa našeg podneblja, kako bismo aktivno čuvali i na savremen način predstavljali tradicionalno nasleđe Srbije“, rekla je Violeta Jovanović, predsednica Etno mreže i izvršna direktorka NALED-a.

Izložba obuhvata takmičarsku i revijalnu postavku eksponata i bogatstvo motiva sa srpskih ćilima i srednjevekovnih manastira, do detalja sa mozaika iz carske palate i Feliks romuliane. U takmičarskom delu predstavljen je 121 eksponat, izrađen od strane 63 autora iz Srbije i inostranstva, dok revijalnu postavku čine 102 reprezentativna eksponata koje su izradili ranije nagrađeni autori, kao omaž manifestaciji koja više od decenije slavi čuvare tradicije i izuzetnost veština predstavljenih u minijaturi.

Stručni žiri komisijski donosi odluku o nagrađenim autorima u kategorijama tradicionalnih tehnika: pustovanje, tkanje, vez, zlatovez, necanje/heklanje. Pored kategorizacije u tehnikama izrade rukotvorina, nagrada se dodeljuje i mladom autoru do 35 godina starosti, kao podsticaj mladima da se uključe i doprinesu očuvanju naše kulturne baštine.

Svečana dodela nagrada biće održana u Sava centru 02. decembra sa početkom u 11:30 časova.

Autor: A.A.