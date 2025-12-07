Megan Markl iz medija saznala da je njenom ocu amputirana noga? Otkriveno da li je posle toliko godina stupila u kontakt s njim

Megan Markl stupila je u kontakt sa svojim ocem, Tomasom Marklom, nakon što je hitno podvrgnut operaciji amputacije noge.

Portparol vojvotkinje od Saseksa prethodno je odbio da komentariše navode da je Meganin otac bolestan. Međutim, u ažuriranoj izjavi rekli su: ''Mogu da potvrdim da je Megan stupila u kontakt sa svojim ocem'', prenosi Daily Mail.

Nisu objavljeni nikakvi dodatni detalji, uključujući i to da li je Meganin pokušaj bio uspešan.

Smatra se da je vojvotkinja od Saseksa za zdravstvene probleme svog oca saznala tek čitajući o tome u vestima.

Potom je, prema pisanju lista The Times, zatražila od svojih saradnika da provere te tvrdnje.

Megan je u zategnutim odnosima sa svojim ocem od svog venčanja s princem Harijem 2018. godine, nakon što je uhvaćen kako namešta paparaco fotografije uoči velikog dana.

Kasnije je pretrpeo dva srčana udara i rekao da je njegova ćerka bila besna na njega.

Markl je ovih dana hitno operisan nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju, zbog čega je stopalo najpre poplavelo, a zatim pocrnelo. Lekari na Filipinima, gde se preselio početkom godine tražeći mirniji život, odmah su ga odveli na operaciju.

"Nije bilo druge opcije. Rekli su mi da noga mora da se ukloni i da je reč o pitanju života ili smrti", ispričao je brat odbegle članice kraljevske porodice, Tomas mlađi.

Markl će morati na još jedan zahvat kako bi mu se uklonio krvni ugrušak u levoj butini, a njegov sin tvrdi kako su lekari i dalje zabrinuti za njegovo stanje.

"Jedan od lekara rekao je da su sledeća dva do tri dana kritična. Noga mu je amputirana ispod kolena. Bojali su se da će se razviti infekcija – sepsa ili gangrena. Tkivo je već bilo crno i odumiralo. Nije bilo ponuđene alternative", otkrio je Tomas mlađi. "Bilo je: 'Moramo odmah da operišemo i uklonimo nogu ili bi mogao da umre'. Radilo se o životno ugrožavajućoj situaciji."

Autor: Iva Besarabić