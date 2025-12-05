OCU MEGAN MARKL AMPUTIRANA NOGA! Hitno je hospitalizovan, naredna tri dana su KRTIČNA: Meso je bilo crno...

Otac vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, Tomas Markl, imao je operaciju amputacije leve noge ispod kolena koja mu je spasila život.

Tomas Markl (81) je u sredu podvrgnut tročasovnoj operaciji uklanjanja levog stopala i potkolenice nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju i ud pocrneo.

Ovu vest potvrdio je sinoć njegov sin, Tomas mlađi.

- Moj tata je veoma hrabar. Njegovo stopalo je poplavelo, a zatim pocrnelo. Desilo se veoma brzo. Odveo sam ga u lokalnu bolnicu i uradili su neka skeniranja i ultrazvuk i rekli da noga mora biti amputirana - rekao je on.

Markl je zatim hitno prevezen kolima hitne pomoći u veću bolnicu u Sebuu na Filipinima - gradu u koji se preselio ranije ove godine u pokušaju da stvori "novi život" daleko od onoga što je nazvao "konstantnim bolom" zbog otuđenja od Megan.

Lekari su ga odmah odveli na operaciju i uklonili mu ud.

- Nije bilo izbora. Rečeno mi je da noga mora biti odsečena i da je u pitanju život ili smrt - ispričao je njegov sin.

Markl se sada suočava sa još jednom procedurom uklanjanja krvnog ugruška u levoj butini.

Njegov sin Tomas mlađi, koji je bio njegov glavni negovatelj, rekao je da su lekari i dalje "izuzetno zabrinuti" za dobrobit njegovog oca.

- Jedan od njegovih lekara je rekao da su naredna dva ili tri dana kritična. Njegova leva noga je odsečena ispod kolena. Bili su zabrinuti zbog mogućnosti infekcije - sepse ili gangrene. Meso je bilo crno i umiruće. Nije bilo izbora. Ili 'moramo odmah da operišemo i odsečemo nogu ili će umreti'. Bila je to situacija opasna po život - dodao je njegov sin.

Trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi i njegovo stanje je stabilno.

Tomas Markl je otuđen od svoje ćerke, Megan Markl, vojvotkinje od Saseksa - koju je sam odgajao od 11. do 18. godine - od kraljevskog venčanja 2018. godine.

Pozirao je paparacima uoči venčanja verujući da će ga prikazati u boljem svetlu.

Kasnije je doživeo dva srčana udara i rekao je da je njegova ćerka bila „besna“ na njega.

Kada nije mogao da prisustvuje njenom venčanju u kapeli Svetog Đorđa, Megan je ušla sama, a do oltara ju je otpratio kralj Čarls, a Markl je taj čin nazvao „neverovatno ljubaznom i velikodušnom“.

Poslednjih godina je lošeg zdravlja, a prema pisanju medija, navodno nikada nije upoznao svog zeta, princa Harija, niti unuke Arčija (6) i Lilibet (4).

Autor: A.Anđić