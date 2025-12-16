AKTUELNO

Pop kultura

Ceo svet staje u jednu noć! Put svile - festival čuvenog Slobodana Trkulje u Beogradu

Izvor: pink.rs, Foto: ustupljenje fotografije, promo ||

Nakon prošlog rasprodatog spektakla “PUT SVILE” u Sava Centru, Slobodan Trkulja i Balkanopolis se vraćaju u Plavu dvoranu sa novim gostima i novim programom!

Proslavljeni muzičar, kompozitor i multiinstrumentalista Slobodan Trkulja sa svojim sastavom okupiće umetnike iz celog sveta s kojima će napraviti muzičku magiju u samo jednoj noći. Prvo poglavlje ovog muzičkog festivala Balkanopolis i prijatelji održali su prošle godine, a sledeću emotivnu muzičku priču “Put svile” predstaviće 28. februara u Plavoj dvorani koja za ove umetnike ima poseban značaj.

Foto: ustupljenje fotografije, promo

Trkulja i Balkanopolis nedavno su predstavljali Srbiju na “Interviziji”, prestižnom takmičenju u Moskvi za četiri milijarde gledalaca, a sada će oduševiti i domaću publiku.

Nadaleko su poznati Slobodanovi vokalni dueti sa Marizom i Josipom Lisac, ali i nastup s legendarnom pijanističkom zvezdom Lang Langom koji je imao 16 milijardi pregleda.

„Put svile“ nije klasičan koncert, već celovito umetničko iskustvo u kome svetski umetnici stvaraju zajedno, kroz emociju, energiju i neposrednu komunikaciju sa publikom. Svako izdanje festivala nosi novu priču i drugačiju atmosferu, čineći ovaj događaj jedinstvenim i neponovljivim.

Foto: ustupljenje fotografije, promo

Slobodan nije krio koliko se raduje da srpskoj publici, koja za njega ima poseban značaj, predstavi muziku umetnika iz raznih zemalja kao i to što će susret biti u Sava Centru:

- Plava dvorana Sava Centra je za mene mesto najlepših susreta sa publikom, gde muzika teče na poseban način, nesputano i snažno, i budi najdublje emocije. 28. februara otvaramo drugo poglavlje “Puta svile” sa novim gostima i vodimo vas na novo mistično putovanje - izjavio je Trkulja.

Autor: N.B.

