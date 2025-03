'IĆI ĆEMO SA PREDLOGOM ZAKONA O ALIMENTACIONOM FONDU' Vučić najavio: Kad muškarac neće da plaća izdržavanje, tad država počinje da plaća, ali i goni!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u Sava Centru o novim zakonskim odredbama na skupu "Žene, snaga Srbije".

18:25 - Predsednik Vučić je rekao da nije ni znao do sada da će samo žene biti u sali.

- Mnogo sam srećan što vas vidim i hvala što ste došle - kazao je Vučić.

Kako je rekao, ono što se dogodilo u Narodnoj skupštini pre nekoliko dana malo ko bi izdržao, a prva govornica večeras, Ana Brnabić, je izdržala.

- Govorila je pre mene Ana Brnabić. Najpre, žena koju sam predložio za predsednika vlade 2017. godine, nije imala ni 0,1% podrške naroda i građana. A onda, godinama, pokazivala kako i koliko žena može da se bori, sa koliko snage, sa koliko energije, koliko posvećenosti, koliko ljubavi prema svojoj zemlji. I, ono što se dogodilo u Narodnoj skupštini pre nekoliko dana, teško da bi bilo ko izdržao. Izdržala je, a sumnjam da bi bilo koji muškarac mogao da izdrži i da nastavi da se bori i da ne podlegne specijalnim sposobnostima - kazao je Vučić i dodao:

U pitanju je odgovornost. Ta čudna, neko bih rekao, reč, gotovo bezlična, bez emocija, je važna reč. Uvek sam govorio da su žene te koje bolje razumeju stvarnost. Da su žene te koje ćete teško naterati u rat. Jer ta žena zna šta taj rat donosi. Mi sednemo u kafanu i posle tri čašice rakije s pola sveta bismo zaratili. Žena neće. Žena zna koga mora da šalje u vojsku. Zna kakve to ekonomske probleme donosi. I uvek se mudrije i pametnije ponaša. Žene su te koje moraju da prave planove. Muškarci su ti koji žive od dana do dana. Žene su te koje znaju da život ne traje jedan dan. Traje mnogo duže, da moraju da planiraju stvari i da uvek moraju da rade. Žene su te koje moraju da trpe nas muškarce. Kada to kažem, to mislim u pravom smislu te reči. Ne mislim na nasilnike o kojima je govorila Ana.

Vučić je rekao da želi da veruje da ih nema toliko mnogo koliko se o tome govori u javnosti

- I protiv takvih siledžija nasilnika, protiv onih koji misle da su mnogo jaki i mnogo pametni zato što su jači fizički od svojih supruga, od svojih čerki, sestara i majki. Sa takvima ćemo nastaviti da se obračunavamo još žešće i još snažnije u budućnosti. Ali mislim ovog trenutka i na sve nas, na sve muškarce koji misle "e, mnogo nam je težak posao da donesem platu u kuću", a od te iste žene ću uvek da tražim da spremi ručak, da čuva decu, da brine o njima, da sve uradi, ali ako može da donese još malo više para nego što i ja donosim u kuću i uvek ću da se žalim i da kukam kako mi nije dovoljno dobro - kazao je Vučić i dodao:

Ja sam došao sa jednom potpuno novom stvari pred vas, ali želim da vam ukažem na dve velike, bitne, važne stvari koje smo dogovorili i jednu već usvojili u Narodnoj skupštini. Žena mora da oseća sigurnost. I mlada devojka, devojka od 19-20 godina koja je govorila, mora da ima budućnost ne samo tako što će da osvaja znanje, a ne postoji ništa važnije od toga. Ništa preče i važnije od znanja nema. I jedino što niko ne može da im uzme, to je znanje. I nikada im to niko neće moći da uzme. Ali ima još jedna stvar koju smo mi doneli i usvojili. To su ovi stambeni krediti za mlade. To znači da mlade devojke, mlade žene mogu da se osamostale, da imaju punu ekonomsku sigurnost, da ne zavise ni od koga, a onda same donose odluku kako dalje u životu. Mogu ranije da stupe u brak, mogu kasnije. Njihov je izbor. Ali mogu lakše i sigurnije da rade. Neće zavisiti od onoga ko će im biti partner u budućnosti, već sa 20, 22, 25 godina mogu uz mali minimalni novac da imaju svoju nekretninu, da žive svoj život slobodno, da se posvete svojoj karijeri, da se posvete svojim životima. Moja molba je da uvek razmišljate o deci, zato što bez dece ne znam za koga gradimo puteve, pruge, škole, stadione, pozorišta, ali na ženama je da biraju svoju budućnost. I niko od nas nema pravo da se meša u izbor žene, kakav život hoće i kakvu budućnost za sebe hoće. I uvek ću se boriti za to i takvo pravo svake žene u našem društvu. Vidite, nisam bio najsrećniji kada sam potpisao zakon o visokom obrazovanju kojim se Ana toliko hvalila. Da vam objasnim zašto.

Vučić je rekao da je potpisao zato što su se Ana i ministri dogovorili to sa ovima sa univerziteta.

- Ja moram da vam kažem, za razliku od većine političara koji u kriznim situacijama mole onima za koje misle da su mnogo jaki da se dodvoravaju, ja ne mogu stvarno. Ja ne mogu da se dodvoravam ni rektoru, ni ovim dekanima, ni ovim profesorima koji štrajkuju, a traže pare da im budu isplaćeni. I samo za to moram da vam kažem šta se danas dogodilo. Četiri meseca ili tri meseca ništa živo pod milim bogom ne rade. Nema decembarskog roka, nema januarskog roka, februar prošao ceo, mart prolazi ceo, nema predavanja, nema ničega. Ništa pod milim bogom ne rade. A plata kaplje li kaplje. I onda ja potpišem da treba da dobiju još mnogo veću platu od 16-17%, i pitate me jesam li radostan. Zamislite, i to svi oni potpisuju, ti rektori, dekani, ti velikani, što neće da se sastaju sa mnom, onda u sedam dana u Brisel samo sa fičvirićima, nekim desk ofiserima se sreću. Al ja nisam nenadležan, a oni tamo u Briselu su nadležni. Tako vam to izgleda. I taj stručnjak, molim vas da čujete ovo, taj stručnjak napiše papir u kojem kaže pozivam vas da se sutra pridružimo generalnom štrajku. Pa koga bre ti zavitlavaš, četiri meseca nisi ušao u kancelariju, četiri meseca ništa ne radiš pod milim bogom, švrljaš po svetu, a onda kažeš, e, sutra je generalni štrajk - kazao je Vučić i dodao:

Ti si svaki dan u štrajku, ali samo pare da dobiješ. I onda kaže Ana, "Ej, šefe, velika stvar što smo ovo završili." Majke ti, što je velika stvar. Oni ništa ne rade, a pare kaplju. Ali velika stvar je ovaj zakon o stambenim kreditima za mlade. Ogromna stvar. I velika stvar je nešto što ću vam sad reći šta ćemo da donesemo u narednim danima. Ići ćemo sa predlogom zakona o alimentacionom fondu. Šta to znači? To znači, kad imate muškarca koji ne razume da mora da bude makar elementarno gospodin, pa kad imaš dete i kad imaš decu, uzmi pa plaćaj izdržavanje za to dete i decu, bar u tom obimu u kojem si obavezan po zakonu da učiniš. I oni koji, da vas obavestim, i do sada su se žene mučile, pa neće da plaća, pa idi po sudovima, pa to traje godinu, dve, tri, pet, pa jedna presuda, pa druga, a ovaj i dalje neće da plaća. Ko da deca nisu njegova. Jer uvek pronađu dovoljan razlog zašto su oni ljuti i zašto oni ne bi trebalo da plate nešto. E, sada vam kažem, država ovim zakonom preuzima na sebe obavezu. Kada imate problem, da ne bi mogli da nas prevare, pa se svi dogovore kao ne plaća, pa da dobije i od države i od njega. Dakle, onog sekunda kad muškarac neće da plaća alimentaciju, neće da plaća izdržavanje samohranoj majci, dakle, nećeš da plaćaš, sad država ulazi i istog sekunda država počinje da plaća alimentaciju u punom iznosu. Ali država goni tog neodgovornog muškarca, odmah država gonjenje preuzima na sebe i država će sve da naplati od njega, a žena će da dobije svoj novac odmah i neće da čeka i neće da se sudi i tuži bilo gde u Srbiji. Velika revolucionarna stvar za našu zemlju.

Vučić je pojasnio da muškarce koji ne plaćaju alimentaciju više neće tužiti žene.

- E tako, da vi hrabri muškarci, koji ne plaćate alimentacije svojim ženama, da znate, neće više supruge da vas tuže, već vas država tuži, država vas goni i država će od vas da naplaćuje pare. A vi dobijate pare i pre nego što mi naplatimo od takvih muškaraca. Ponosan sam na to što takav zakon donosimo, ponosan sam na to jer znam da time činimo mnogo ženama koje nemaju ni vremena od brige za detetom, decom. Ne mogu da stignu svuda, moraju da se tužakaju sa njim, s njegovim advokatima. E sad će da plati ko bela lala, zato što neće da ima protiv sebe ženu nego državu. A žena dobija odmah i nema nikakvog čekanja - istakao je Vučić i dodao:

Želim da vam se zahvalim za nešto drugo, nešto mnogo veliko. Vi vidite da živimo u neko čudno vreme u koje su sve vrednosti okrenute. Danas se poštuju oni, ili pokušavaju da nas nagovore da poštujemo one koji ne rade ništa. Ljude koji izgube dane po ceo dan. Da oprostite ovi naši iz opozicije, ja se pitam, nađu se u deset negde da šetaju, pa šetaju u dvanaest, pa šetaju u tri popodne, pa šetaju u sedam uveče. Bre ljudi, radite li vi nekad nešto. Imate vi neka pametnija posla, kad jedete ljudi ako ništa drugo ne radite. Osim što po ceo dan ko gluve kučke, gde vamo, gde namo. A istina živa. Zamislite mene da me vidite, ej vidi ga u osam sati šetka se ovamo. U deset šetka se onamo. U dvanaest šetkam se onamo. U tri popodne isto, a u sedam uveče došao posebno da se šetam. Čekaj bre ljudi, na šta to više liči. Ali takvi su nam politički protivnici, takva vremena. Došlo ko da se za olimpijske igre spremaju. Svi pređu po 15 kilometara dnevno. Ja zabranio ovo trčanje za maraton u vladi svojevremeno vremena. Pa živa istina, sad da vas malo nasmejem. To su dobri, vredni momci i sve to. I sad pohvalili se Siniša Mali, Marko Đurić i onaj Zoran Đorđević. Svi su naši, svi su dobri, vredni. I istrčali maraton u Berlinu, šalje mi jedan slike. Šalje mi drugi slike. A ovaj treći pametan pa ne šalje slike. Ja ih zovem, kažem, a je li se ti to hvališ? Ili si blesan pa mi ovo šalješ? Kaže, pa što šefe? A vidi, rekao da ti kažem. E, razmisli malo. A čekaj bre, pa ti treniraš bre svaki dan tamo, trčiš po 50, 60 kilometara. Pa koliko je to vremena? Pa narod se pita što ne radiš za njih. Što ne radiš za ljude. Zato su te izabrali ljudi. A ne da trčiš da radiš na svojim mišićima. Koga briga za tvoje mišiće? Radi bre nešto za narod. Niko ništa ne radi. Samo trči i šetaj po ceo bogovetni dan. Ali i da šalu ostavim na strani. Da. Mnogo je važno da imamo posvećenost kakve žene, majke imaju, odgovornost i ozbiljnost u vremenima koja su teška.

- Imamo unutrašnje probleme sa nasilnicima koje su spolja organizovali, dali im ogroman novac. I nećete verovati, moje najveće poverenje ide upravo prema vama i najviše se uzdam u vas, jer vi znate i šta je država. I znate da je država neophodna kao stup stabilnosti, kao oslonac za svakoga. I takođe znam koliko dobro razumete kako nam je važno da pokažemo hrabrost, ali da dobro znamo koliko je potrebno da čuvamo našu decu. Da ih ne šaljemo u besmislene sukobe, a da uvek otadžbinu sačuvamo. Koliko je važno da se borimo i radimo više. I koliko je važno da prave vrednosti pobede. Ja dok sam živ neću moći da prihvatim to da ne radiš ništa i da ti bude dobro. Super ne radimo ništa, ali ćemo da se bunimo protiv svega, jer nama je lepo i baš nas briga za sve drugo. Hvala vam, drage dame, jer vi znate da mi moramo da radimo. Moramo vredno da radimo i mnogo vrednije nego što smo do sada radili. Uništili su nam prva dva meseca ove godine. Razorili su nam ekonomiju u prva dva meseca ove godine, ali podići ćemo Srbiju kao što smo joj podigli i pre 10 i 12 godina - zaključio je Vučić.

18:21 - Okupljenima se obratila i studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Union Anđelija - Hajdana Bakalović koja je rekla da dolazi iz Pionirskog parka gde sa svojim kolegama čeka ispunjenje zahteva.

- Srbija neće da stane, živela Srbija - poručila je Anđelija.

18:16 - Sonja Ilić Odalović, poslanica iz Gračanice koja je u osmom mesecu trudnoće, obratila se okupljenima.

- Verujem da je većina vas čula za mene u proteklm danima - rekla je Sonja Ilić Odalović koja je rekla da se dugo borila da zatrudni i da je sve bilo dobro do 4. marta kada je sa kolegama doživela huliganski pir.

- Šok, strah, bol. Nesvestica. Saznanje da moja beba možda neće izdržati. Doneli smo odluku da nema predaje a odustaćemo nikada. Mojim dragim koleginicama želim brz oporavak, a svim ženama želim da čestitam 8. mart - kazala je Sonja Ilić Odalović.

18:08 - Okupljenima se obratila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i rekla je da je nestvarno koliko se žena okupilo.

- Tu sam da se zahvalim na podršci, neverovatnoj podršci koju smo osećali svakog trenutka tog utorka, na porukama ohrabrenja koje su dolazile uglavnom od žena iz cele Srbije. U utorak su u Skupštini Srbije napadnute pre svega žene, napadnute su od strane najgorih kukavica, onih kukavica koji i kod svoje kuće maltretiraju i tuku žene - istakla je Brnabić.

Ona je navela da je jedan od tih kukavica Miloš Jovanović koji je prskao trudnicu biber sprejem, a koji je pre toga zaštitio svoje oči.

- Od sada, pa zauvek, mi žene, mi branimo Srbiju, mi stojimo na braniku otadžbine koju imamo. Tamo gde smo mi, tamo oni nikada neće proći i pobediti. Živela naša najlepša Srbija - zaključila je Brnabić.

18:03 - Gromoglasan aplauz čuo se na početku skupa.

18:00 - U prepunoj sali Sava centra, nalazi se oko 5.000 žena. Na "Skupu žena - Snaga Srbije"

Autor: Pink.rs