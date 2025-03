VUČIĆ O OPOZICIJI: Nađu se u 10 ujutru da šetaju, pa opet u podne, 3 popodne, 7 uveče... Kad jedete ljudi, ako ništa drugo ne radite?!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći u "Sava centru" na konferenciji "Žene snaga Srbije", rekao je da živimo u neko čudno vreme u kome su sve vrednosti okrenute.

"Danas se poštuju oni, ili pokušavaju da nas nagovore da poštujemo one koji ne rade ništa. Ljude koji izgube po ceo dan. Da oprostite ovi naši iz opozicije, ja se pitam, nađu se u deset negde da šetaju, pa šetaju u dvanaest, pa šetaju u tri popodne, pa šetaju u sedam uveče. Bre ljudi, radite li vi nekad nešto. Imate li vi neka pametnija posla? Kad jedete ljudi, ako ništa drugo ne radite? Osim što po ceo dan ko gluve kučke, đe vamo, đe namo. Istina živa", rekao je Vučić, pa nastavio:

"Zamislite mene da vidite, ej vidi ga u osam sati šetka se ovamo. U deset šetka se onamo. U dvanaest šetkam se onamo. U tri popodne isto, a u sedam uveče došao posebno da se šetam. Čekaj bre ljudi, na šta to više liči. Ali takvi su nam politički protivnici, takva vremena. Došlo k'o da se za Olimpijske igre spremaju. Svi pređu po 15 kilometara dnevno".

On je podsetio da je svojevremeno zabranio trčanje za maraton u vladi.

"Pa živa istina, sad da vas malo nasmejem. To su dobri, vredni momci i sve to. I sad pohvalili se Siniša Mali, Marko Đurić i onaj Zoran Đorđević. Svi su naši, svi su dobri, vredni. I istrčali maraton u Berlinu, šalje mi jedan slike. Šalje mi drugi slike. A ovaj treći pametan pa ne šalje slike. Ja ih zovem, kažem, a je li se ti to hvališ? Ili si blesav pa mi ovo šalješ? Kaže, pa što šefe? A vidi, rekao da ti kažem. E, razmisli malo. A čekaj bre, pa ti treniraš bre svaki dan tamo, trčiš po 50, 60 kilometara. Pa koliko je to vremena? Pa narod se pita što ne radiš za njih. Što ne radiš za ljude? Zato su te izabrali ljudi. A ne da trčiš, da radiš na svojim mišićima. Koga briga za tvoje mišiće? Radi bre nešto za narod. Niko ništa ne radi. Samo trči i šetaj po ceo bogovetni dan. Ali i da šalu ostavim na strani. Da. Mnogo je važno da imamo posvećenost kakve žene, majke imaju, odgovornost i ozbiljnost u vremenima koja su teška", dodao je predsednik Srbije.

