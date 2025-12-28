Pogledajte trenutak kad je princ Vilijam ugledao najvećeg fana princeze Dajane: Ima 70 godina i celu noć je čekao napolju da bi video kraljevsku porodicu

Tradicionalnu božićnu misu u Sandringemu obeležio je trenutak u kom se princ Vilijam srdačno pozdravio s muškarcem koji je poznat kao najveći obožavatelj princeze Dajane, avideo ovog susreta je postao viralan.

Dirljiv susret

Budući kralj sve je učinio još posebnijim tako što mu se obratio imenom - pre nego što ga je predstavio svojoj deci, Šarlot, Luiju i Džordžu.

Džon Logrej, 70-godišnji strastveni ljubitelj kraljevske porodice, nosio je šešir prepun bedževa s likovima članova porodice i doneo je poklone za Vilijamovu decu. Logrej je porodici poželeo srećan Božić, a princu Džordžu je rekao: "Dajana bi bila ponosna na tebe".

Kraljevska deca pristojno su ga pozdravila i zahvalila se na poklonima, a Šarlot je dodala: "Hvala vam mnogo, to je jako ljubazno".

Čak je i kralj Čarls prepoznao Logreja, koji je često opisan kao najveći obožavatelj princeze Dajane. Tokom pozdravljanja dobrodošlice okupljenima ispred imanja Sandringem u Norfolku, kralj je pohvalio impresivnu kolekciju bedževa, rekavši: "Skupili ste još više bedževa od prošle godine!"

Dežurao ispred vrata

Logrej je iz Vondsvorta, jugozapadnog Londona, stigao već u 21 sat na Badnje veče i celu noć je proveo na stolici na rasklapanje ispred vrata, kako bi bio prvi u redu ispred War Memorial vrata Sandringema i pozdravio kraljevsku porodicu na Božić. U razgovoru za Daily Mail rekao je: "Bilo je hladno, ali imao sam griejaće uloške u džemperu i grejače za ruke."

Superfan je princu Vilijamu donio i poseban poklon - portret sebe naslikan 2012. godine u čast princeze Dajane, koji je želeo da preda princu. Portret je naslikala umetnica Rebeka Frančeska Kartvrajt de Fontenele, a bio je izložen na izložbi Royal Society of Portrait Painters 2012.

"Ovog čoveka sam nekoliko puta već sreo", rekao je Logrej o princu Vilijamu. "Poslednji put sam ga video u dobrotvornoj organizaciji Centrepoint pre nekoliko nedelja i rekao sam mu da ću mu doneti poseban poklon na Sandringem."

Logrej je princa Vilijama sreo i u martu, tokom posete dobrotvornoj organizaciji Mental Health Innovations (MHI) u Vajt Sitiju, koju je 2017. osnovala Kraljevska fondacija princa i princeze od Velsa. Tada su razgovarali o planovima za dodatnu izradu kraljevskih memorabilija.



Autor: Jovana Nerić