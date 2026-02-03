Melanija otkrila čime ju je Donald osvojio, velika razlika u godinama nije joj smetala: Bio je uspešan...

Predsednij SAD i njegova izabranica već 21 godinu su u braku, a njihova ljubav je stalno pod lupom javnosti.

Dok se na društvenim mrežama ponovo dele isečci iz intervjua i delovi memoara Melanije Tramp, mnogi se iznova prisećaju početaka njene veze sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, naročito velike razlike u godinama koja je od samog starta izazivala brojne komentare.

Upoznali se 1998: ona 28, on 52 godine

Melanija i Donald Tramp u braku su već 21 godinu, a njihova veza je od početka bila pod budnim okom javnosti upravo zbog razlike od 24 godine. Buduća prva dama SAD upoznala je Trampa 1998. godine na zabavi u njujorškom Kit Kat Clubu.

U tom trenutku Melanija je imala 28 godina, dok je Tramp imao 52, iza sebe dva propala braka i četvoro dece. Ipak, razlika u godinama nije je obeshrabrila – naprotiv.

„Odmah sam osetila povezanost s njim“

U svojim memoarima Melanija je otvoreno pisala o prvom susretu sa Trampom i priznala da nije imala dileme da li želi da nastavi odnos.

„Bio je nešto stariji, ali sam sa 28 godina odmah osetila povezanost s njim“, napisala je.

Otkrila je i šta ju je tačno privuklo.

„Zračio je autentičnošću i imao neverovatnu energiju i radost prema životu. Bio je uspešan i pun elana, ali istovremeno prizemljen i jednostavan. To mi se kod njega zaista svidelo“, navela je Melanija.

Buduća prva dama priznala je i da ju je susret snažno emotivno pogodio.

„Retko se dogodi da s nekim odmah kliknete na tako dubok način. Uz Donalda sam se odmah osećala prijatno, kao da se poznajemo ceo život. Hemija među nama bila je neosporna i sve je delovalo potpuno prirodno“, zaključila je.

Javnost podeljena: Od osude do ravnodušnosti

I dok Melaniji razlika u godinama nikada nije predstavljala problem, javnost je godinama ostala podeljena. Rasprave su se ponovo rasplamsale nakon što se na mrežama pojavila njihova stara fotografija uz komentar: „Ljudi ni ne shvataju da su Tramp i Melanija zajedno još od devedesetih.“

Ubrzo se nadovezao i drugi komentar: „Dobar podsetnik da je Tramp u pedesetim počeo da izlazi sa ženom u dvadesetim.“

Dok su jedni isticali da je 28-godišnja žena odrasla osoba sposobna da donosi sopstvene odluke, drugi su izražavali nelagodu zbog velike razlike u godinama i potencijalnog disbalansa moći u odnosu. Bilo je i onih kojima je cela priča potpuno nebitna.

„Koga briga?“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi kratko i sarkastično dodao: „Strašno.“

I dalje zajedno, uprkos svemu

Uprkos povremenim javnim polemikama i komentarima, Melanija i Donald Tramp nastavili su zajednički život bez većih potresa. Venčali su se, dobili sina Barona i i danas su zajedno, dok njihova priča i dalje izaziva pažnju gde god se pojavi.

Autor: A.A.