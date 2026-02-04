Predstavljen Svetosavski triptih u Hramu Svetog Save

Knjige "Sveti Sava - sabrani spisi", "Svetosavlje - istorija i bogoslovlje" Branka Radovanovića i "Sa Savinog puta - antologija najlepše reči o Svetom Savi", Izdavačkog fonda Eparhije šabačke "Glas crkve", predstavljene su u Hramu Svetog Save.

Svetosavski triptih je objavljen 2025. uz blagoslov episkopa šabačkog Jeroteja, prisutnog na svečanosti u kripti Hrama Svetog Save, povodom 850 godina od rođenja sveca, a autor i priređivač Radovanović je poručio da će se "vrednost triptiha tek videti u vremenu koje dolazi".

Radovanović je dodao da je cilj bio "da tri knjige budu Svetosavsko nasleđe u malom".

Profesor Bogoslovskog fakulteta Vladislav Puzović je podsetio da je pojam Svetosavlje nastao u vreme Kraljevine Jugoslavije, kada je grupa srpskih intelektualaca pokušala da oformi odgovor na tadašnje velike izazove u zemlji i Evropi, kad su u srpski narod prodirale razne ideje, najčešće antihrišćanske.



"To je bila epoha bespuća, a naši bogoslovi su pokušali da pronađu Svetosavski put i izlaz iz tog bespuća. Osim samog termina, Svetosvka ideja ne može biti smeštena u međuratni period. Iznikla je iz viševekovnog iskustva srpskog naroda i koren je Svetosavsko predanje", naveo je Puzović.

Kao mentor, Puzović je rekao da je knjiga "Svetosavlje - istorija i bogoslovlje" (2025) nastala na osnovu Radovanovićeve doktorske disertacije i referentne bibliografije, a autor nije izbegao i da se pozabavi pitanjem napada na Svetosavlje.

Puzović je naveo da je "u ovoj izuzetnoj monografiji", napisanoj "po najvišim akademskim standardima, smirenim tonom", Radovanović obradio sve ključne podteme vezane za temu Svetosavlja.

Đakon Nikola Lukić je istakao da je, nakon nekoliko izdanja drugih priređivača i izdavača u poslednjih skoro 40 godina, ovo prvi slučaj u istoriji SPC da jedna eparhija objavljuje sabrana dela Svetog Save.



Prema njegovim rečima, "Sabrani spisi" (2025) donose književna dela Svetog Save u prevodu na savremeni srpski Lazara Mirkovića, koja su sva upućena monaštvu, ali se "tekstovi tiču svih bez izuzetka".

Izdvojivši "Pisma Spiridonu" koja sadrže ličnu notu, Lukić je dodao da se tu prepoznaje poseban osećaj koji je Sveti Sava negovao spram onih koji su mu bili najbliži i koji su delili sve ono što je život crkve donosio.

Lukić je ocenio da čitajući ove spise "možemo upoznati Svetog Save iz neposredne blizine i topline njegovog obraćanja".

Pisac i dramaturg Ivana Dimić je ocenila da je "Sa Savinog puta" (2025), priređena povodom 850 godina od rođenja sveca, "lepa antologija, knjiga za sve obične vernike od malih do najstarijih i može da bude biser u svačijoj biblioteci".



Dimić je u antologiji obratila pažnju na citatate oca Justina Popovića koji je, između ostalog, rekao da ukoliko "upitate Rastka kada je Srbin veliki", odgovor sveca biva - "kada je sa Hristom".

Autor: D.Bošković