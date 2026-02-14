Spisateljica Jovana Hismajer predstavila knjigu 'Škola za kurtizane'

Naslov je intrigantan, ali sadržaj teksta odaje potpuno drugaciji utisak kada ga pročitate.

Bavila sam se ženama i položajem žena u društvu i drago mi je da konačno ta vrsta tema izaziva intrige u javnosti. To budjenje ženske energije postalo je umetnički pokret pa mi je veoma drago sto se na albumu jedne od mojih omiljenih pevačica Katarine Živković nalazi pesma pod nazivom kurtizana.

Čim se spomene kurtizana pojedini muškarci gledaju na to pežorativan način ali to je ustvari i u mojoj knjizi i u njenoj pesmi metafora za ženu koja se digla iz pepela.

- Kaže talentovana spisateljica Jovana Hismajer i pojašnjava da pojam kurtizana podrazumeva lifestile žene koja je sebe u potpunosti izgradila na svoj način.

- Nisam feministkinja, medju muškarcima ima ,,primeraka” ,, dobrih ljudi “. Ustvari samo prava i osvešćena žena može da privuče ono sto zovemo pravim muškarcem. Uvek je do ženske energije, jer je ženska energija do 7 puta jača od muške. Ako je pored nas muškarac koji nam ,,ne lezi” u svemu, očigledno nismo zadovoljili sve svoje potrebe pored takvog. Odgovornost je na ženama i kada žena svoje misli konektuje sa osećanjima tek tada može da privuče pravog muškarca.

Autor: S.M.