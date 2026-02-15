U kulturnim ustanovama širom Srbije besplatni programi povodom Dana državnosti

Svečane akademije, izložbe, koncerti i filmske projekcije deo su raznovrsnog programa koji su republičke ustanove kulture pripremile povodom Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije.

Građani će 15. i 16. februara moći da prisustvuju brojnim događajima uz slobodan ulaz, saopštilo je Ministarstvo kulture.



Narodno pozorište u Beogradu pripremilo je svečanu priredbu "Država moje umetnosti", која ће, uz odabrani nacionalni muzički repertoar, obuhvatiti i govorne segmente posvećene državotvornoj snazi umetnosti i njenoj ulozi u oblikovanju nacionalnog identiteta.

Filmski centar Srbije u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom obeležiće praznik projekcijama arhivskih ostvarenja "Karađorđe; ili Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa" i "Zemlja ustanka", filmova od izuzetnog značaja za istoriju srpske državnosti i nacionalne kinematografije.

Program pod nazivom "Jugoslavija u slomu: država, rat i kultura sećanja" organizuje Memorijalni centar Staro sajmište, s posebnim fokusom na transformaciju prostora Starog sajmišta i ulogu memorijalnih institucija u savremenim praksama kulture pamćenja.

Besplatan ulaz omogućen je i u Narodnom muzeju Srbije, gde je postavljena izložba "Pioniri realizma - slikar Miloš Tenković (1849–1891)", zatim u Etnografskom muzeju u Beogradu sa izložbom "Kultura ćirilice", kao i u Istorijskom muzeju Srbije, koji kroz postavku "Čekajući stalnu postavku" predstavlja najvrednije predmete iz zaostavština dinastija Karađorđević i Obrenović.

Svoje programe i slobodan ulaz obezbedili su i Muzej savremene umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, Muzej Nikole Tesle, kao i brojne druge muzejske i galerijske institucije širom zemlje.

Arhiv Jugoslavije priredio je izložbu "Godišnjice i jubileji Prvog srpskog ustanka u Jugoslaviji 1918–1994", dok je Narodna biblioteka Srbije otvorila postavku "Srpsko zakonodavstvo od svojih početaka do Sretenjskog ustava", na kojoj su izloženi primerci Sretenjskog ustava i vredni srednjovekovni rukopisi.

Obeležavanje praznika organizuje se i na prostoru AP Kosovo i Metohija, gde će biti upriličene izložbe, komemorativni skupovi i pozorišne predstave.

Pokrajinski kulturni centar Priština sa privremenim sedištem u Leposaviću priređuje izložbu "Mesto veštine i znanja - Pećka škola".

Kulturno-prosvetna zajednica Srbije 16. februara organizuje tradicionalni pomen stradalim putnicima Niš ekspresa u Livadicama, dok Narodno pozorište Priština planira izvođenje predstave "Kosovski ciklus" u Gračanici i Zubinom Potoku, navedeno je u saopštenju resornog ministarstva.

Autor: D.Bošković