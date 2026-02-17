OSVETNIČKA HALJINA NIJE JEDINO ŠTO JE URADILA DA MU SE OSVETI: Kako je princeza Dajana 'nabila prst u oko' bivšem mužu? (FOTO)

Ako ste mislili da su današnje žene izmislile žurke za razvod i slične stvari, grešite. Još pre nekoliko decenija princeza Dajana je bila ta koja je znala kako da zada poslednji udarac i činila je to sa takvim žarom da se kraljevska porodica "pušila".

Kada se pomene "osvetnička haljina" prva asocijacija je princeza Dajana. Ta mala crna haljina sa spuštenim ramenima dizajnerke Kristine Stambolijan postala je simbol otpora i dala vetar u leđa ženama koje su bile nesrećne u svojim brakovima.

Ipak, osim u tu haljinu, Dajana je investirala i u "prsten za razvod". Akvamarin prsten koji je Megan, vojvotkinja od Saseksa, nosila na svom venčanju zapravo je bio simbol princeze Dajane za "osnaživanje i modernu ženu".

Prema Stivenu Šnajderu, direktoru aukcijske kuće Worthy, Dajana je bila prava trendseterka sa ovim prstenom:

- Princeza Dajana popularizovala je prsten za razvod još devedesetih, sa impresivnim akvamarinom od oko 25 karata, postavljenim u 24-karatno žuto zlato - otkriva Šnajder za Marie Claire.

- Ogroman kamen bio je u snažnom kontrastu sa njenim čuvenim vereničkim prstenom.

Promena sa ikoničnog safira na statement prsten za razvod imala je snažnu simboliku, objašnjava Šnajder:

- Verenički prsten bio je svečan, sofisticiran i ozbiljan – baš kao i njen brak sa budućim kraljem Engleske. S druge strane, prsten za razvod bio je zabavan, odvažan i mnogo veći od vereničkog, simbolizujući njenu nezavisnost od kraljevske porodice.

Šnajder ističe da je Dajanin prsten za razvod simbolizovao "osnaživanje i modernu ženu" tokom teškog razvoda i uz podršku porodice i prijatelja.

- Akvamarin joj je poklonila prijateljica, Lucija Fleča de Lima, tadašnja supruga brazilskog diplomate - dodaje on.

- Zamena poznatog vereničkog prstena prstenom koji je dobila od žene-prijateljice bila je još jedan način da Dajana pokaže svoju novu nezavisnost, snagu i ulogu moderne žene nakon napuštanja kraljevske porodice.

Koliko košta simbolizovati nezavisnost nakon razvoda od osobe koja je poznata u javnosti?

- Stručnjaci iz Worthy procenjuju da danas prsten vredi oko 30.000 do 50.000 dolara, a za preprodaju oko 15.000 do 20.000 dolara - kaže Šnajder.

Autor: Jovana Nerić