Oskar 2026 uvodi novu kategoriju: Otkriveno i ko će biti prezenteri, a evo i ko prednjači u nominacijama

Predstojeća 98. dodela filmskih nagrada Oskar održaće se u noći između 15. i 16. marta.
Spisak gostiju za Oskare 2026. polako se popunjava kako se otkrivaju nova poznata imena koja će biti prezenteri.
Novoobjavljeni prezenteri za 98. dodelu Oskara su:
Vill Arnet
Prijanka :opra
Robert Dauni Džunior
En Hatavej
Paul Meskal
Gvinet Paltrou
Voditelj ceremonije biće Konan O'Brajan. Ceremonija će biti prenošena uživo na ABC i Hulu u nedelju, 15. marta, u 19:00 po istočnoameričkom vremenu. Biće izvedene dve pesme nominovane za Najbolju originalnu pesmu:
“Golden” iz KPop Demon Hunters
“I Lied to You” iz Sinners
Najviše nominacija
Film Sinners je najnominovaniji ove godine.
Glumačke nominacije uključuju:
Timoti Šalame, Leonardo DiKaprio, Itan Houk, Majkl B. Džordan, Vagner Mura, Džesi Bakli, Rouz Birne, Kate Hadson, Renata Reinsv, Ema Stoun, Benisio del Toro, Džejkob Elordi, Delroi Lindo, Šon Pen...
Ove godine Oskari uvode novu konkurentnu kategoriju Najbolji kasting, sa nominovanim filmovima:
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Autor: D.Bošković