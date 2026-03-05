AKTUELNO

Oskar 2026 uvodi novu kategoriju: Otkriveno i ko će biti prezenteri, a evo i ko prednjači u nominacijama

Predstojeća 98. dodela filmskih nagrada Oskar održaće se u noći između 15. i 16. marta.

Spisak gostiju za Oskare 2026. polako se popunjava kako se otkrivaju nova poznata imena koja će biti prezenteri.

Novoobjavljeni prezenteri za 98. dodelu Oskara su:

Vill Arnet

Prijanka :opra

Robert Dauni Džunior

En Hatavej

Paul Meskal

Gvinet Paltrou

Voditelj ceremonije biće Konan O'Brajan. Ceremonija će biti prenošena uživo na ABC i Hulu u nedelju, 15. marta, u 19:00 po istočnoameričkom vremenu. Biće izvedene dve pesme nominovane za Najbolju originalnu pesmu:

“Golden” iz KPop Demon Hunters

“I Lied to You” iz Sinners

Najviše nominacija

Film Sinners je najnominovaniji ove godine.

Glumačke nominacije uključuju:

Timoti Šalame, Leonardo DiKaprio, Itan Houk, Majkl B. Džordan, Vagner Mura, Džesi Bakli, Rouz Birne, Kate Hadson, Renata Reinsv, Ema Stoun, Benisio del Toro, Džejkob Elordi, Delroi Lindo, Šon Pen...

Ove godine Oskari uvode novu konkurentnu kategoriju Najbolji kasting, sa nominovanim filmovima:

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

