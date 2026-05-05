Ana Vintur na Met Gali saopštila vest koja potresa čitav modni svet: Prisutne šokirala i odlukom, a boga mi i cipelama (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini/Invision/AP ||

Ana Vintur otvorila je Met Galu 2026 u Šanel kreaciji, dok je istovremeno najavila povlačenje sa mesta urednice Vogue magazina i prelazak na novu funkciju.

Čuvena Ana Vinturdominirala je početkom Met Gale 2026, pojavivši se među prvima na čuvenim stepenicama Metropoliten muzeja u Njujorku. Odgovarajući na ovogodišnju temu - "umetnost kostima" i dres-kod - "moda je umetnost", urednica je ostala verna svom prepoznatljivom stilu. Izabrala je Šanel kreaciju koja se sastojala od tirkizne haljine sa crnim detaljima i upečatljivog sakoa ukrašenog perjem u istoj nijansi.

Met Gala 2026: Jedni oduševili, drugi šokirali - izdanja o kojima bruji ceo svet!

Vernost tradiciji i modni promašaj

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini/Invision/AP

Iako je osvežila garderobu, Vinturova nije odstupila od svog vizuelnog identiteta – bob frizure i nezaobilaznih tamnih naočara. Izgled je upotpunila masivnom ogrlicom od dragog kamenja, ali njena obuća ponovo nije oduševila modne kritičare. Crne sandale sa potpeticom ocenjene su kao bledunjav izbor koji nije bio na nivou ostatka toalete. Dok je ona otvarala defile, očekivao se dolazak njenih kopredsednica: Bijonse, koja se vratila nakon desetogodišnje pauze, glumice Nikol Kidman i teniske zvezde Venus Vilijams.

Kontroverze i smirena reakcija

Prisustvo Loren Sančez Bezos i Džefa Bezosa među počasnim predsedavajućima podiglo je prašinu zbog spekulacija o uticaju njihovog bogatstva na samu organizaciju, ali je Ana na te navode odgovorila profesionalno i bez uznemirenosti.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini/Invision/AP

Nova era u izdavačkoj kući

Pored modnih dešavanja, Ana Vintur je ozvaničila i velike promene u karijeri unutar kompanije Konde Nast. Ona sada preuzima ulogu glavnog direktora sadržaja, dok je na njeno mesto u "Vogue" magazinu došla Kloi Male. Nova urednica je izrazila veliko poštovanje prema svojoj prethodnici, naglasivši da će joj Vinturova i dalje biti mentor.

Sama Ana je poručila da je njen prioritet sada podrška mladim talentima u uredništvu, kako bi se osavremenio rad velikih medijskih sistema i podstakao razvoj inovativnih ideja.

Autor: D.Bošković

