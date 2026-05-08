Između Sterije i veštačke inteligencije: Vizija obrazovanja dr Nede Pavlović

U vremenu u kojem se obrazovanje nalazi između nasleđa i algoritma, između knjige i koda, retki su oni koji ta dva sveta umeju da povežu u smislenu celinu. Upravo tu, na tom preseku tradicije i budućnosti, nalazi se dr Neda Pavlović — doktor filologije, autorka koja kroz naučni rad i kulturne projekte vraća u fokus delo Jovan Sterija Popović, ali ga istovremeno čita očima savremenog doba.

Njena najnovija knjiga i izložba „Filološko delo Jovana Sterije Popovića – Rečima kroz vekove“ ne predstavljaju samo omaž klasiku, već pokušaj da se postavi pitanje: šta nam Sterija danas zaista govori — i da li ga uopšte (čitamo) slušamo( razumemo) ? Polazeći od uverenja da „Sterija nije napustio nas — već smo mi prestali da “slušamo” njega“, dr Pavlović gradi most između prošlosti i savremenog društva.

Istovremeno, njen profesionalni put daleko prevazilazi akademske okvire. Kao lider u obrazovanju i direktor internacionalne škole, aktivno se bavi reformom obrazovnog sistema i implementacijom savremenih pristupa učenju, uključujući i integraciju veštačke inteligencije u nastavni proces. U njenom pristupu, tehnologija nije zamena za čoveka, već alat — jer, kako ističe, „AI ne može da zameni čoveka koji razume značenje“.

U vremenu brzih promena, dr Neda Pavlović zastupa stav da obrazovanje bez kritičkog mišljenja gubi svoju suštinu i postaje puka forma. Upravo zato, njen rad — bilo da je reč o nauci, kulturi ili obrazovanju — predstavlja poziv na preispitivanje: šta učimo, kako učimo i zašto.

U savremenom svetu, u kojem su se gotovo svi aspekti života radikalno promenili — od načina na koji radimo, komuniciramo i mislimo, do brzine kojom se znanje stvara i zastareva — obrazovni sistem ostao je, u svojoj suštini, gotovo nepromenjen. Model koji danas poznajemo u velikoj meri je oblikovan još u vreme industrijske revolucije, a dodatno učvršćen nakon Drugog svetskog rata, kada masovno obrazovanje postaje društveni imperativ: veliki broj dece u istom prostoru, isti sadržaj, isti ritam, ista očekivanja. Taj model, zasnovan na standardizaciji —isti kriterijumi za sve — nekada je omogućio napredak. Danas, međutim, taj kontinuitet, koji je nekada bio snaga sistema, danas postaje njegovo ograničenje.

Na tom mestu započinje rad dr Nede Pavlović — doktora filologije, ali pre svega mislioca obrazovanja, koja problem savremenog školstva ne posmatra površno, već iz njegove dubinske strukture. Kao naučnica koja se bavi delom Jovana Sterije Popović, ona razume da je kritičko mišljenje oduvek bilo temelj svakog ozbiljnog društva. Ali za razliku od čisto teorijskog pristupa, njen rad ide korak dalje — ka primeni.

U njenoj viziji, pitanje obrazovanja nije pitanje programa, već pitanje čoveka: da li sistem razvija sposobnost mišljenja ili samo reprodukcije? Da li učenike priprema za svet koji postoji — ili za svet koji je odavno nestao?

Generacije koje danas ulaze u učionice formirane su u potpuno drugačijem kognitivnom i tehnološkom okruženju. Njihov odnos prema znanju, autoritetu i informacijama suštinski se razlikuje od prethodnih generacija. U tom kontekstu, integracija savremenih tehnologija, uključujući veštačku inteligenciju ne predstavlja inovaciju sama po sebi — već nužnost. Međutim, ključ njenog pristupa leži u jasnoj granici: tehnologija mora ostati u službi razvoja čoveka, a ne njegove zamene.

Zato se njen rad može razumeti kao pokušaj temeljne transformacije — prelaska sa uniformnog modela obrazovanja ka sistemu koji prepoznaje individualnost, razvija kritičko mišljenje i osposobljava pojedinca za snalaženje u svetu koji se neprestano i ubrzano menja. To nije samo pedagoška reforma, već civilizacijsko pitanje.

Jer obrazovanje koje ne razvija mišljenje — dugoročno ne može da razvija ni društvo.

Upravo zato, savremene analize obrazovnih sistema sve češće ukazuju na duboki raskorak između onoga što škole rade i onoga što je društvu zaista potrebno. U mnogim sistemima, učenici se i dalje pripremaju prvenstveno za testove, a ne za život — trenirani da reprodukuju tačne odgovore, umesto da razvijaju sposobnost razumevanja, argumentacije i samostalnog mišljenja. Takav model, paradoksalno, sve više podseća na način na koji treniramo algoritme.

U tom kontekstu, pitanje više nije da li treba menjati obrazovanje, već koliko brzo to možemo učiniti.

Dr Neda Pavlović u tome vidi ključnu tačku preokreta: „Ne možemo više obrazovati decu za svet koji je stabilan i predvidiv, jer takav svet više ne postoji. Ako ih učimo da pamte umesto da misle, učimo ih da kasne za stvarnošću.“

Savremene tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju, prvi put u istoriji otvaraju mogućnost da se obrazovanje zaista prilagodi svakom pojedincu. Umesto standardizovanog pristupa, u kojem svi uče isto i istim tempom, postaje moguće razvijati modele koji prate način razmišljanja, interesovanja i potencijal svakog deteta.

To otvara prostor za dublje promene: za uvođenje projektne nastave, za evaluaciju kroz razgovor i argumentaciju, za razvoj digitalnih portfolija koji beleže stvarna postignuća učenika — ne samo ocene, već procese, ideje i sposobnosti. U takvom sistemu, znanje prestaje da bude statično i postaje živa kategorija.

Istovremeno, svet rada prolazi kroz transformaciju bez presedana. Generacije koje danas ulaze u obrazovni sistem suočiće se sa potrebom da više puta tokom života menjaju profesije, razvijaju nove veštine i prilagođavaju se tržištu koje se neprestano menja. U tom kontekstu, obrazovanje ne može ostati zatvoren ciklus — ono mora postati kontinuiran proces.

„Obrazovanje više ne može biti priprema za jedan životni put. Ono mora postati sposobnost stalne promene“, ističe dr Pavlović. „U tome je njegova nova vrednost — ne u onome što znamo, već u tome koliko brzo i koliko duboko možemo da učimo.“

U takvom modelu, uloga nastavnika dobija novu dimenziju. On više nije samo prenosilac znanja, već mentor koji razvija mišljenje, vodi učenike kroz kompleksne procese razumevanja i pomaže im da pronađu sopstveni intelektualni put. Tehnologija u tom odnosu ne umanjuje njegov značaj — već ga čini još važnijim.

U trenutku kada globalni obrazovni sistemi sve jasnije pokazuju znake krize — od pada motivacije učenika do gubitka poverenja roditelja — postaje očigledno da parcijalne promene više nisu dovoljne.

Potrebna je nova paradigma.

Paradigma u kojoj obrazovanje nije uniformno, već personalizovano. U kojoj se ne meri samo rezultat, već i proces. U kojoj se ne podučava samo šta da mislimo — već kako da mislimo.

I upravo u tom prostoru, između sistema kakav jeste i obrazovanja kakvo mora postati, nalazi se i rad i glas dr Nede Pavlović.

Ne kao teorija.

Već kao pravac.

Autor: D.Bošković