TIVAT U BEOGRADU: LETO 2026. U RITMU MEDITERANA, MUZIKE I SAVREMENOG LIFESTYLE-A

U četvrtak je u Beogradu, u elegantnoj i prijateljskoj atmosferi, održana tradicionalna konferencija Turističke organizacije opštine Tivat, Porto Montenegra i Luštice Bay, na kojoj je najavljena letnja sezona 2026. godine i raznovrstan program koji će obeležiti tivatsku rivijeru.

Pod sloganom „Feel the Rhythm of Tivat This Summer“, predstavljena su brojna regionalna i međunarodna dešavanja iz sveta muzike, mode, gastronomije, sporta i umetnosti, čime Tivat dodatno potvrđuje svoju poziciju jedne od najatraktivnijih destinacija na Jadranu. Tim povodom medijima su se obratili Nina Lakičević (TO Tivat), Kristina Škanata (Luštica Bay) i Danilo Kalezić (Porto Montenegro), predstavivši najznačajnije programe predstojeće sezone.

PORTO MONTENEGRO: LETO JAZZA, MODE I ŽIVOTA NA OBALI

Jun je tradicionalno rezervisan za džez u Porto Montenegru, pa jubilarno deseto izdanje Made in New York Jazz Festivala, koje će biti održano 26. juna, donosi veče vrhunske muzike pod otvorenim nebom. Festival je tokom godina ugostio brojne Grammy nagrađivane umetnike i postao jedan od najznačajnijih festivala u regionu, dok će ovogodišnje izdanje, povodom obeležavanja 20 godina nezavisnosti Crne Gore, biti otvoreno za širu zajednicu uz besplatan ulaz.

Sedmo izdanje International Fashion Festivala, 24. i 25. jula, pretvoriće mulo 1 u pistu na otvorenom i okupiti renomirane dizajnere, medije i ljubitelje stila iz regiona i sveta. Festival je prethodnih godina ugostio imena poput Michaela Cinca i LaQuan Smitha, potvrđujući status jednog od najprepoznatljivijih događaja na Jadranu.

Posebnu dinamiku tokom sezone donose AURA Beach & Restaurant i D’LIRIO, koji kroz dnevne i večernje programe postaju centar života marine. AURA spaja beach club koncept, wellness sadržaje i vikend događaje uz regionalna i internacionalna DJ imena, dok D’LIRIO svakodnevno donosi atmosferu inspirisanu južnoameričkom kuhinjom i muzikom.

LUŠTICA BAY: MESTO GDE LETO TRAJE DUŽE

Luštica Bay tokom 2026. donosi bogat program događaja i sadržaja koji spajaju muziku, more i savremeni mediteranski način života. Rezidencije, hoteli The Chedi Luštica Bay i novi Centrale Luštica Bay by Angsana, golf teren, plaže i pažljivo osmišljeni sadržaji dodatno pozicioniraju ovu destinaciju kao jednu od najatraktivnijih tačaka Boke.

Program otvara Grammy nagrađivani David Morales nastupom 31. maja na plaži Pura Vida, dok će tokom narednih meseci u okviru Full Moon festivala nastupiti i globalna house imena poput Manda Moor, Ninetoes i kultnog dua Inner City.

Publiku očekuju i nastupi izvođača među kojima su Morcheeba, Josipa Lisac, Sergej Ćetković, Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić, Amira Medunjanin, Neverne bebe i Aleksandra Radović, dok će projekat THE 3 doneti muzičko-scenski spektakl inspirisan filmskom muzikom, pop-rock hitovima i broadwayskim klasicima.

Super Wine Experience biće održan od 26. do 28. juna, okupljajući ljubitelje vina, gastronomije i savremenog lifestyle-a kroz trodnevni program degustacija i zabava.

TIVAT: GRAD KULTURE, MUZIKE I MEDITERANSKOG DUHA

Turistička organizacija Tivat donosi dinamičan kalendar manifestacija koji će od maja do septembra dodatno obogatiti atmosferu grada.

Sezona je započela Festivalom vetra i koncertima povodom Dana nezavisnosti, dok se tokom narednih meseci nastavlja događajima poput Game Changer festivala, Žućenica festa, Tivatskog muzičkog festivala, festivala Purgatorije, Art Battle događaja i Tivatskog književnog leta.

Posebnu energiju daju koncerti regionalnih izvođača na gradskoj rivi Pine, Tivat Street Art festival, Tivatska bućarska olimpijada, kao i tradicionalne fešte koje čuvaju autentičan duh ovog dela države.

Kraj sezone obeležiće manifestacije poput festivala „Kolo bez granica“, Krtoli Sailing Week-a i Tivat World Music Festivala, dodatno potvrđujući Tivat kao destinaciju kulture, zajedništva i autentičnih iskustava.

Autor: Pink.rs