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Ljubiša Ristić novi upravnik Ateljea 212: Promene pred veliki jubilej

Izvor: Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako se navodi u predlogu rešenja Skupštine grada Beograda o imenovanju vršioca dužnosti direktora pozorišta Atelje 212, Ljubiša Ristić se imenuje za v.d. dirketora, najduže do šest meseci

Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda nalazi se predlog rešenja da se reditelj i bivši funkcioner JUL Ljubiša Ristić imenuje za v.d direktora pozorišta Atelje 212.

Kako se navodi u predlogu rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora pozorišta Atelje 212, Ljubiša Ristić se imenuje za v.d. dirketora, najduže do šest meseci.

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- Nemam informaciju o imenovanju - kratko je rekao Ristić za Kurir.

Reditelj je dosad vodio novo gradsko pozorište KPGT ali je nedavno umesto njega postavljen glumac i menadžer u kulturi Lazar Jovanov.

Podsećamo, u septembru 2024. godine Gordana Goncić postavljena je za vršioca dužnosti upravnice. Atelje 212 je osnovan 1956. godine i ove godine proslavlja 70 godina postojanja. Pre nekoliko nedelja pobedio je i na Sterijinom pozorju u Novom Sadu s predstavom "Moje pozorište".

Autor: D.B.

#Atelje 212

#Jubilej

#Ljubisa Ristic

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