Počinje 65. Dragačevski sabor trubača: Šesnaest orkestara u trci za prestižne nagrade u Guči

Spremite se za dane kada cela planeta kuca u ritmu srpske trube! Od 7. do 9. avgusta, varošica u srcu Dragačeva ponovo postaje prestonica neobuzdane energije, narodne tradicije i provoda o kom se priča na svim meridijanima.

Jubilarni 65. Dragačevski sabor trubača spremno otvara kapije za stotine hiljada posetilaca. Svake godine Guča potvrđuje status globalnog fenomena – reke inostranih turista i ljubitelja najluđeg balkanskog zvuka pristižu sa svih kontinenata kako bi na sopstvenoj koži doživeli atmosferu kakva se retko gde na svetu može sresti.

Svečana uvertira zakazana je za petak, 7. avgust, kada će uz taktove saborske himne „Sa Ovčara i Kablara“, podizanje zastave i tradicionalni pucanj prangija zvanično početi trodnevni muzički praznik.

Mlade snage otvaraju takmičarski vikend

Drugog saborskog dana, u subotu, 8. avgusta, na programu je takmičenje mladih trubačkih orkestara Srbije, na kom će se za naklonost publike i žirija boriti četiri talentovana sastava:

Orkestar Alena Azirovića - Bojnik



Orkestar Veljka Vasiljkovića - Lepenica

Orkestar Mladena Krstića - Zagužanje

Orkestar Alberta Ametovića - Bojnik

Nedeljno finale: Šesnaest veličanstvenih za titulu šampiona

Apsolutni vrhunac 65. Sabora rezervisan je za nedeljnu završnicu, 9. avgusta, kada će se na glavnoj pozornici ukrstiti koplja najboljih majstora limenih duvačkih instrumenata. Za najznačajnija saborska priznanja i mesta u istoriji boriće se šesnaest seniorskih orkestara:

Trubački orkestar „Knjaževac“ - Knjaževac

Trubački orkestar Damira Ametovića - Bojnik

Trubački orkestar Željka Stefanovića i Aleksandar Petronijevića - Arilje

Trubački orkestar Boška Krdžavca - Novi Sad

Trubački orkestar Marijana Krstića - Zagužanje

Trubački orkestar Marka Gligorijevića - Bajina Bašta

Trubački orkestar Stanislava Antića - Zagužanje

Trubački orkestar „Složna braća“ - Pirot

Trubački orkestar Siniše Stankovića - Zagužanje

Trubački orkestar Milovana Petrovića - Užice

Trubački orkestar Isidora Zećirovića - Bojnik

Trubački orkestar Vladimira Kuzmanovića - Lučani

Trubački orkestar Mileta Novkovića - Vladičin Han

Trubački orkestar Vasiljević - Požega

Trubački orkestar Elvisa Bajramovića - Bojnik

Trubački orkestar Braće Ilić - Požega

Bogati revijalni program i neprocenjiva kulturna baština

Pored usijanog takmičarskog dela, posetioce očekuje maratonski revijalni program. Na sceni će nastupiti kulturno-umetnička društva, Narodni orkestar Vlade Panovića sa gostima, kao i čuveni majstori trube: Dejan Petrović i Big Bend, Dejan Jevđić, Ekrem Mamutović i Dejan Lazarević.

Ljubitelji srpskih običaja imaće priliku da uživaju i u autentičnim pratećim sadržajima – od čuvene tradicionalne dragačevske svadbe i takmičenja zdravičara, do nastupa KUD-ova u narodnim nošnjama koji svake godine fascinira i inostranu i domaću publiku.

Trodnevna manifestacija u Guči ponovo će ujediniti tradiciju, vrhunsku muziku i jedinstven duh Dragačeva, dokazujući zašto je ovaj festival jedna od najvažnijih kulturnih i turističkih tačaka na mapi Srbije.

Autor: D.S.