KO IDE NA KOPAONIK - OVO MORA DA ZNA! Ne krećite na skijanje pre nego što ovo proverite, od ponedeljka nova pravila za sve skijaše

Skijališta Srbije obavestila su posetioce o novom radnom vremenu ski centra Kopaonik, koje će stupiti na snagu od ponedeljka, 20. januara.

Radno vreme žičara i ski liftova biće od devet do 16.30, izuzev gondole Brzeće-Mali Karaman i žičara Krčmar i Gvozdac, koje će raditi do 16.00. Noćne staze zadržavaju uobičajeni termin rada od 18 do 22 časa, dok će bob na šinama biti dostupan od devet do 21.30. Zip lajn i tjubing će raditi od devet do 16.30, a iznajmljivanje dečijih motornih sanki biće moguće od 10 do 21.30.

Skijaški centar Kopaonik prostire se na više od 64 kilometra staza, sa sistemom žičara i ski liftova koji može da opsluži preko 34.000 skijaša na sat.

Cena jednodnevnog ski pasa za odrasle kreće se od 4.620 do 5.370 dinara, dok šestodnevni ski pas košta između 20.750 i 22.500 dinara. Kada je reč o deci, dnevna karta iznosi od 3.250 do 4.130 dinara, a cena šestodnevnog ski pasa varira između 13.630 i 15.130 dinara.

Pored Kopaonika i Zlatibora, skijanje u Srbiji je moguće i na lokacijama poput Stare planine, Golije i Goča, kao i Zlatara što nudi dodatne opcije za ljubitelje zimskih sportova.

Autor: Aleksandra Aras